【烏克蘭戰爭】烏國防部指大量俄人來電 詢問投降方法

不少俄羅斯人為避免被徵兵紛紛離國，亦有俄羅斯男子選擇向烏克蘭求助。烏克蘭國防部因應俄羅斯宣布局部動員，已設立熱線。烏克蘭國防部表示當局接受大量俄羅斯人致電，詢問投降方式。烏克蘭總統澤連斯基早前表示，即刻投降的俄羅斯士兵會收到合乎國際人道主義的待遇。

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烏克蘭國防部於本月19日，已宣布設立名為「我希望生存」（I Want to Live）熱線，即俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布動員前兩日。烏克蘭媒體《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）報道，國防部發言人尤索夫（Andrii Yusov）指熱線反應熱烈。

尤索夫表示，熱線收到大量近期被徵召入伍的人士電話，部分來電甚至來自尚未被徵召人士。他透露，致電人士詢問內容包括如何應對被徵召，及正確投降方式等。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周日（25日）接受《自由歐洲電台》（Radio Free Europe）訪問期間用俄語表示，允許俄軍秘密投降，當局亦不會透過戰俘交換將他們送回俄羅斯。他呼籲俄羅斯人最好不要接受徵兵信，否則有機會作為戰犯死在異地。澤連斯基此前亦承諾，投降士兵較受到合符國際人道主義的待遇。

普京上周六（24日）簽署修正案，增加對逃兵及拒絕戰鬥人士的懲罰，自願向烏克蘭投降人士或面臨長達10年的監禁，法令即時生效。普京同日亦簽署法令，授予加入俄軍的外國人俄羅斯公民身份。

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責任編輯：李俊儀