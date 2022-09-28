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【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋

科技 13:40 2022/09/28

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三星已在捲軸屏幕技術上投放了多年時間，去年就曾於新聞稿形式，以手機為例子向公眾介紹該技術。（Intel）

在「Intel Innovation 2022」大會上，Intel除展示了一系列自家新產品外，Samsung Display行政總裁JS Cho更突然現身，與Intel行政總裁Pat Gelsinger共同展示了全球首款可由13吋拉伸至17吋的「捲軸屏電腦」原型機。

【聯手拒絕】印度要求廠商支援自家衛星導航系統　蘋果、三星及小米齊反對

這款「捲軸屏電腦」並沒有鍵盤，外形上貌似是一部平板電腦。JS Cho表示，「捲軸屏電腦」配有柔性顯示屏和滑動機制，能同時滿足用戶對大屏幕和便攜性的各種追求。

在展示中，Pat Gelsinger將一塊原本只有13吋的「捲軸屏電腦」向外拉動，畫面就跟隨機身變成17吋大。

【摺疊iPhone】蘋果新專利曝光　屏幕可「自我修復」摺痕

JS Cho提到，三星已在捲軸屏幕技術上投放了多年時間，去年就曾於新聞稿形式，以手機為例子向公眾介紹該技術，惟現時仍未有相關產品推出市場銷售的時間表。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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