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【蘋果概念股】 市傳需求放緩 蘋果放棄iPhone 14增產計劃 蘋果概念股全綫下挫

股樓投資 12:53 2022/09/28

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傳蘋果（美：AAPL）放棄增產計劃，蘋果概念股全綫急挫，其中高偉電子（01415）最傷，一度跌近15%，低見12.3元，至中午收報12.6元，仍大跌12.9%。

同場加映﹕【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

舜宇光學（02382）創3年低，最多跌4.3%，低見76元，至中午收報報77.05元，跌3%；瑞聲科技（02018）至中午收報13.38元，跌0.7%；比亞迪電子（00285）至中午收報20.1元，跌3.8%；信利國際（00732）至中午收報1.26元，跌3.8%。

【異動股】 金科服務獲博裕溢價33%提全購 涉資47.6億元 金科服務午後復牌急升逾3成【見下頁

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據彭博引述消息報道，由於iPhone 14系列沒如預期出現需求激增，蘋果已通知供應商放棄今年下半年增加iPhone 14系列產量600萬部的計劃。在iPhone 14發布前數周，蘋果曾上調銷售預測，部分供應商亦為增加7%訂單做好準備。不過，中國經濟疲弱影響iPhone 14系列的需求，根據富瑞報告顯示，iPhone 14系列在中國上市前3日的銷量按年下降11%。

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

另外，報道引述消息人士指，高價iPhone 14 Pro的需求較入門級iPhone 14更強，因此一家蘋果供應商正將產能從iPhone 14轉移至Phone 14 Pro。

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記者：郭秀慧

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