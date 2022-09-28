【美元強勢】美滙指數撲20年高　白宮：毋須另一次「廣場協議」

▲ 美滙指數撲20年高，白宮：毋須另一次「廣場協議」。

美元單邊走強格局未改，美滙指數升穿114，並創2002年高位，多國貨幣兌美元滙價都創數十年低位。白宮國家經濟委員會主任Brian Deese回應提問時表示，他預計主要經濟體之間不會再達成1985年《廣場協議（Plaza Accord）》式外匯協議來應對強勢美元。

1980年代，美國滙價對日本、德國、英國及法國等主要經濟體貨幣急升，1985年5大工業國在紐約的廣場飯店會晤後，決定聯合干預外匯市場。雖然無助即時美國貿易逆差問題，但日圓、英鎊以至當時流通的德國馬克、法國法郎都在兩、三年間大幅升值，《廣場協議》也被視為推向日本經濟泡沫化至高峰的主因之一。

近期，日圓兌美元跌至24年低位，英鎊更失守《廣場協議》前夕的低位。Deese最新指，不認為廣場協議式干預貨幣市場是該前進的方向。

美國財長耶倫周二也稱，目前市場運作良好，除了中國以外，許多已發展經濟體都面對高通脹，僅在操作速度有別，現時沒理由擔心金融市場走勢。

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編輯：麥德銘