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【0+3】港人訪日需求冠絕全球　福岡搜尋量爆升12.5倍（附排行榜）

商業 12:37 2022/09/28

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比起外遊，訪港的搜尋量增長幅度則較少。在最新檢疫安排公布後，酒店搜尋量上升約50% 。（資料圖片）

自上周五香港公布推行「0+3」檢疫安排後，出境航班的搜尋量持續上升，有旅遊平台的數據顯示，前往日本各地的航班搜尋量急增最多12.5倍。

【0+3】AlipayHK遊日免換日圓　推當地消費優惠
 
據Expedia香港公布的數據顯示，隨著日本政府宣布開放免簽證自由行旅客入境，大阪和東京在過去的週末成為最受港人歡迎的兩大目的地，搜尋量分別大幅上升11倍及9.5倍。而北海道的札幌以及福岡亦同樣佔香港十大熱門旅遊目的地的一席位，福岡更是爆升12.5倍。

香港旅客的十大熱門外遊目的地（按搜尋量排名）

排名 旅遊地點 按搜尋量增長（倍）
1 大阪 11
2 東京 9.5
3 曼谷 8.5
4 首爾 7.5
5 台北 16
6 札幌 9.5
7 台中 10.5
8 新加坡 4
9 福崗 12.5
10 倫敦 2

港人遊日需求冠絕全球，香港旅客在過去的週末期間，搜尋前往日本的航班和當地住宿的瀏覽量，領先美國（第二位）、台灣（第三位）及泰國（第四位）。
 
75%旅客或等待航班復航

數據亦顯示，大多數（75%）香港旅客正在計劃31日或之後的日本行程，似乎是為等待更多航班供應恢復，以更優惠的價錢外遊。其中近三分之一的搜尋量為90日或之後，可見年尾及農曆新年的長假期也是香港旅客熱門的旅遊時機。

訪港需求增長較少

不過比起外遊，訪港的搜尋量增長幅度則較少。在最新檢疫安排公布後，酒店搜尋量上升約50% ，主要來自美國、加拿大和英國的旅客。

【日本機票】經濟艙來回機票最貴超過1.1萬元　港人照搶機票　只餘4個機位？
 
Expedia Group 亞洲傳訊總監Lavinia Rajaram 表示：「各個亞洲市場逐步放寬入境限制，香港人的外遊意欲高速增長，並趨向先重遊較熟悉的短線熱門旅遊地點。雖然國際旅客來港意欲仍然需要時間逐漸恢復，但隨著香港即將舉辦大型活動，如香港國際七人欖球賽和國際金融會議等，我們期待香港重新歡迎海外旅客，來港的需求逐步回升。」

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊

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