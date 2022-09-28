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【英國王室】女王哀悼期結束 王儲夫婦首出席公務

環球社會熱點 12:10 2022/09/28

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已故英女王伊利沙伯二世哀悼期周二（27日）結束，英國王室恢復公開活動。王儲威廉王子與王妃凱特同日前往威爾士，首次以威爾斯親王及親王妃身份出席活動。凱特亦是自戴安娜王妃（Princess Diana）以來，首位擁有威爾斯王妃頭銜。

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威廉王子（Prince William）與妻子凱瑟琳（Catherine，或稱凱特）於英女王哀悼期結束後，首次以威爾斯親王（Prince of Wales）及威爾斯親王妃（Princess of Wales）身份出席王室公務。

兩人周二先到訪威爾士西北部Anglesey的RNLI Holyhead救生艇站，與站內成員及民眾會面。凱特更獲手持鮮花的小男孩迎接。據悉，威廉與凱特2011年訂婚後，兩人首次情侶檔姿態在當地救生站出席公開活動，婚後首三年亦居住於Anglesey，因此對威爾士有深厚感情。

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他們其後亦到訪威爾士斯旺西（Swansea）的聖托馬斯教堂，了解教堂提供的食物銀行及社區服務，並與當地民眾近距離接觸。

王儲威廉更透露自己已開始學習威爾士語，期間向牧師炫耀識得講「paned」及「bara brith」，使牧師大感驚喜。

肯辛頓宮（Kensington Palace）事後發表新聞稿，表示威廉與凱特期待未來幾個月及幾年內花更多時間在威爾士，加強與當地各地社區關係。

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責任編輯：郭麗明

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