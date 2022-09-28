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【電動車】蔚來插7%創逾3個月低　李斌承認誤將中國營運模式套用至歐洲、疊加能源危機減慢擴張速度

股市 17:33 2022/09/28

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【電動車】蔚來李斌承認誤將中國營運模式套用至歐洲、疊加能源危機減慢擴張速度

中國電動車企四出進軍海外市場，惟遇上水土不服，蔚來 （09866） 創始人兼首席執行官李斌承認誤將中國營運模式套用至歐洲，同時又警告，歐洲能源危機持續，正減慢蔚來在歐洲擴張的速度。蔚來插7.4%，報130.6元，創逾3個月低。

李斌接受外媒訪問時表示，公司希望將中國成功營運的模式套用在歐洲身上，可是當地人口居住密度降低安裝額外更換站的需求。「蔚來已經在中國最大的城市擁有約800個電池更換站，預計到2025年將達到4,000個。在推出電池交換站時，我們在中國的速度和效率都非常高，然而，我們並沒有真正管理我們對歐洲市場的預期，實際速度實際上落後於我們的預期」。

另外，能源成本飆升是蔚來在歐洲推出電池更換站的一大障礙。公司與依賴電池充電的競爭對手汽車製造商不同，蔚來使用了一個交換站系統，在此期間，電池被淘汰並更換新電池，過程只需幾分鐘。

蔚來開始在挪威推廣其電動車達12個月，為中國首間車廠進軍當地市場，但目前在該國只有2個換電站，需要先預測的5個為少。李斌指，目前蔚來建設更換站的進度已落後於計劃，除電費外，其他原因還包括計劃審批速度慢於預期以及需要培訓工人。

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編輯：姚卓然

港股 蔚來－SW（09866） 蔚來（美：NIO） 新能源 可持續發展 市場拓展 挪威 電費 能源危機 科技產品

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