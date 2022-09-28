【電動車】蔚來半日插7%創逾三個月低　李斌承認誤將中國營運模式套用至歐洲、疊加能源危機減慢擴張速度

▲ 【電動車】蔚來李斌承認誤將中國營運模式套用至歐洲、疊加能源危機減慢擴張速度

中國電動車企四出進軍海外市場，惟遇上水土不服，蔚來 （09866） 創始人兼首席執行官李斌承認誤將中國營運模式套用至歐洲，同時又警告，歐洲能源危機持續，正減慢蔚來在歐洲擴張的速度。

蔚來半日插7%，報131.1元，創逾三個月低。

李斌接受外媒訪問時表示， 公司希望將 中國成功營運的模式 套用在 歐洲身上，可是當地人口居住密度降低安裝額外 更換站 的需求。「 蔚來已經在中國最大的城市擁有約800個 電池更換站 ，預計到2025年將達到4,000個。在推出電池交換站時，我們在中國的速度和效率都非常高，然而，我們並沒有真正管理我們對歐洲市場的預期，實際速度實際上落後於我們的預期」。

另外， 能源成本飆升是蔚來在歐洲推出電池更換站的一大障礙。公司與依賴電池充電的競爭對手汽車製造商不同，蔚來使用了一個交換站系統，在此期間，電池被淘汰並更換新電池，過程只需幾分鐘。

蔚來開始在挪威推廣其電動車達12個月，為中國首間車廠進軍當地市場，但目前在該國只有2個換電站，需要先預測的5個為少。李斌指，目前蔚來建設更換站的進度已落後於計劃，除電費外，其他原因還包括計劃審批速度慢於預期以及需要培訓工人。

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編輯：姚卓然