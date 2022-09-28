【元宇宙】7成受訪英國企業管理層相信　元宇宙將是未來工作場所

▲ 超過50%受訪者指出，混合工作空間是企業未來數年進入元宇宙的關鍵。（法新社）

全球疫情改變了工作模式，透過科技的協助，即使在家中也能完成工作流程，這亦帶動虛擬辦公室的新趨勢。辦公室服務供應商Regus發表《The Metaverse: The Future of Works》報告指出，多達71%英國企業管理層相信，元宇宙將是未來的工作場所。

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Regus對2,258名英國企業的員工及管理層進行調查，以了解他們對元宇宙及未來工作場所的看法。調查發現，疫情使混合工作模式成為新常態，正推動企業朝著虛擬辦公室發展，超過50%受訪者更指出，混合工作空間是企業未來數年進入元宇宙的關鍵。

此外，65%管理層認為，元宇宙將比任何視像會議技術更具變革性，而且其互動性也能降低遙距工作者的孤獨感，改善員工的心理健康。

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44%員工則認為，同事之間的溝通及工作上的交流，將會因元宇宙而得到改善。另外，有35%管理層及員工認同，入職及培訓也會受益於元宇宙應用。

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責任編輯：陳卓賢