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【名家論市】英鎊兌美元觸及紀錄低位 陶冬：新政府惹的禍

股樓投資 16:59 2022/09/28

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英鎊暴跌，兌美元曾經閃跌至1.035水平，創紀錄新低。市場如此恐慌，因英國新首相卓慧思（Liz Truss）政府準備實行激進的財政政策，明顯與目前高企的通脹，以及英倫銀行的緊縮貨幣政府相違背。瑞信私人銀行大中華區副主席陶冬在專欄文章指出，「政策的對錯可以爭辯，更應該留給時間作判決，但是激進的貨幣緊縮政策與激進的財政擴張政策迎面相撞，令經濟學家看得目瞪口呆，英鎊滙率暴跌，英國國債遭遇35年來沒有見過的拋售。」

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

他表示，英倫銀行正在面臨巨大的挑戰。通貨膨脹升上了雙位數字，能源危機、食品短缺仍在惡化中，民眾的通脹預期已經形成，而英國經濟似乎已經陷入衰退。「在沒有與央行充分溝通的情況下，卓慧思政府推出如此龐大的財政計劃，可以想像市場之瞠目和擔憂，英國國債市場浴血。」

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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據文章稱，這項刺激方案的規模2,200億英鎊，未被計入的能源補貼部分要再加上1,000億英鎊的財政開支，毫無爭議地製造出一個巨大的財政缺口，但只帶來一次性的消費和增長，卻沒有結構性改革。陶冬表示，英鎊已經嚴重超賣，出現技術性反彈並不出奇。但是卓慧思政府製造出來的財政缺口，卻一時沒有解決方案；新政府與央行之間的不和諧，未見改善迹象；市場對新政府的不信任，仍在發酵中。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

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撰文：林衛

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陶冬 外滙 英鎊 英倫銀行

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