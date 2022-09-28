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【逆回購】季結前後維護流動性充裕 人行料保持逆回購力度

股樓投資 12:50 2022/09/28

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中國人民銀行周三（28日）開展7天期1,330億元（人民幣，下同）和14天期670億元逆回購操作，規模合共2,000億元，創7個月新高，累計前3日淨投放量超過5,000億元。市場分析指，人行後續將繼續綜合運用多種貨幣政策工具投放流動性，保持9月底銀行體系流動性合理充裕，貨幣市場利率不會出現較大波動。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

據報道，在當前時點，人行重啟14天期逆回購操作，同時開展7天期逆回購操作，至少可在兩方面發揮積極作用。一方面，展現人行呵護季末流動性的積極姿態；另一方面，臨近季末和國慶假期，市場對跨季、跨節資金需求增加，人行及時開展逆回購操作，既有利於增加流動性供給，充分滿足金融機構資金需求，也有利於穩定市場預期，減少預防性資金需求。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後  大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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中國民生銀行首席經濟學家溫彬指出，近期公開市場操作表明人行在支持經濟增長、就業和物價穩定的同時，不搞大水漫灌、不透支未來。確實，在人行在公開市場交易公告中亦強調，9月MLF操作雖然少於到期量，但充分滿足了市場機構需求，說明穩健的貨幣政策取向並未發生改變。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

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撰文：林衛

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逆回購 經濟 中國人民銀行 中國

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