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【建行939】尋求激發居民消費潛力 建行出資組消費金融公司

股樓投資 12:13 2022/09/28

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建設銀行（00939）日前發通告表示，公司擬出資60億元（人民幣，下同）投資設立「建信消費金融」，作為銀行所屬一級控股子公司。這家消費金融公司註冊資本為72億元，除了建行出資60億元，持股83.33%，北京國資公司亦出資8億元，持股比例11.11%，王府井出資4億元，持股5.56%。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

資料顯示，建信消費金融的經營發放個人消費貸款；接受股東境內子公司及境內股東的存款；向境內金融機構借款；代理銷售與消費貸款相關的保險產品；與消費金融相關的諮詢、代理業務；固定收益類證券投資業務；經中國銀保監會等監管部門批准的其他業務等。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡美團 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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建行指出，本次投資為促進和支持消費增長、激發居民消費潛力、增強消費對經濟發展的基礎性作用所推出的重要舉措。圍繞居民消費升級需求和新興消費業態，提供創新產品和服務，滿足多樣化、多層次的消費需求，踐行普惠金融理念，進一步深耕消費金融領域，為公司帶來新的增長空間。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

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撰文：林衛

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建設銀行（00939） 港股 中國

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