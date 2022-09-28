【MT招聘】恆生銀行自研元宇宙平台吸新血　MT計畫名額增至60人

▲ 恒生銀行人力資源總監何樂斯（右）提到，今年目標聘請60名MT。左為恒生銀行MT畢業生兼傳訊部高級經理楊嶸龍。

管理培訓生（Management Trainee，MT）向來都是大學生投身社會之初，夢寐以求的工作。不但薪高糧準，更有機會接觸企業不同部門運作。恒生銀行近日就宣布，正式開展新一輪MT的招聘計劃，並預計擴展招募名額，目標取錄60人，希望吸納更多新血加盟。

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恒生銀行人力資源總監何樂斯提到，近年銀行業和金融科技發展迅速，帶來許多新的可能性。注入新血激發創新和和前瞻性的思維，絕對有利於銀行的長遠發展。因此，MT乃銀行人才庫非常重要的一部分。

她透露，公司自1994年推出MT培訓計劃，每年平均收到超過1,500個申請，從中挑選40至50位精英。鑑於該公司業務不斷發展，對人才的需求自然有增加，所以是次目標將增聘至60名MT。

設跨企業多元培訓 10個部門輪調

何樂斯指，為了迎合新一代對工作的看法，2023年的MT計劃算是一大革新，

新世代對工作的看法，與過去截然不同。不再只看重單一工作範疇，反而傾向全面和靈活性較大的職業和個人發展路向。所以該公司是次也將因應他們的需求而作出調整。

她指，本屆恒生MT培訓計劃將為期3年，有別於一般以單一指定範疇（Stream specific）為主軸，今屆將以「2+1」的形式，提供跨企業層面（Enterprise wide）的多元培訓和發展機會。

MT於計劃首兩年將會到10個不同部門實習，包括：商業銀行、財富管理及個人銀行、環球銀行等，在各部門逗留約4至6星期。最後一年會根據MT的意願及公司的發展需要，將他們分配至合適的部門，MT亦有機會到大灣區作跨境培訓和實習。

歡迎各學科畢業生 不設年齡限制

而對申請者的要求，何樂斯就認為需要吸納不同專業才能以及思維的人才，以配合未來發展，故歡迎不同學科的畢業生，「我們需要的是培育他們的『Future Skills』，所以背景並非最大考量，最重要是展示其對銀行業充滿熱忱和興趣。」她續指，由於公司正重點發展金融數碼科技，因而對具備數據管理、數據分析知識的畢業生十分有興趣。

她補充，今屆MT沒有年齡限制，只要達到申請要求，包括：學士學位（二級榮譽）或以上（包括學士學位以上學歷如碩士生）、工作經驗不足3年（即2023、2022、2021屆畢業生），以及是香港永久居民或持有有效的香港工作簽證，即可申請，而報名日期為即日起至11月13日。

至於薪酬方面，何樂斯僅稱屬具競爭力的薪酬，未有透露實際數目，「工作最大的價值，是有良好晉升機會以及發揮空間。」何又指，MT經過3年培訓後，若成功通過考核，將會直接晉升到管理階層。

外國交流經驗 成突圍要素

是次恒生銀行聘請MT的過程大致可分為7部分，面試及考核流程共佔4階段。何樂斯表示，首先是網上報名及進行價值觀測試，應徵者可先按個人喜好或職業發展目標選擇業務方向。其後便會進入網上能力測試，何樂斯提醒需按時完成。

之後階段就會進行HR網上錄影面試，何樂斯指出，屆時會看重應徵者的態度，主要觀察1）應徵者是否認同公司的價值及文化、2）是否願意學習、3）具備靈活性吸收不同的知識、4）對事物及金融的好奇心、5）足夠的溝通技巧，與人建立關係、以及6）願意嘗試的成長心態。

接下來就到以虛擬方式進行的沉浸式體驗活動與業務相關考核。「過來人」之一的恒生銀行MT畢業生兼傳訊部高級經理楊嶸龍就表示，此階段會與其他應徵者分析案例並作滙報，他憶述當年的題目是要向公司提出改善意見，「我曾到外國交流，就以在外國銀行所汲取的經驗，應用於該案例中。」

到終輪面試，就會與高管人員會面。楊嶸龍呼籲應徵者，應多留意時事，

畢竟銀行業與社會發展息息相關，所以一定要展示出自己緊貼時事，有屬於自己的個人想法，來為公司帶來不同的衝擊。

展示多元思維 顯露自己長處

他又稱，有機會出現天馬行空題目，但這部分最主要就是應徵者的應變能力以及創意想法，「敏捷及心理彈性（Resilience）都是必備條件，至少要自信地顯露自己的長處。」他也提醒，應徵者可展示更多元、能為集團帶來貢獻的創新思維來突圍。

面試完成後，便進入最後2階段，首批聘取通知將於2023年第一季發出，2023年的MT將於2023年7月份正式上班。

設元宇宙平台 虛擬體驗恒生MT工作

而隨着年輕一代的想法不斷轉變，恒生銀行今年就開拓新方式，吸引畢業生投考。何樂斯表示，今年將會雙管齊下，除了繼續舉行綫下講座，也將於今（28日）起推出由恒生內部開發的元宇宙平台「MT Finoland」，讓畢業生以虛擬的方式，率先了解及體驗恒生MT工作。

畢業生進入MT Finoland，可自行挑選一個屬於自己的角色，再參與模擬MT培訓計劃和小遊戲。

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而恒生MT Finoland提供的資訊，包括：ESG倡議、數碼銀行服務和發展，以及恒生原創的虛擬KOL Hazel等，平台將會由今起開放至10月16日。

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