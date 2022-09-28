▲ 【英鎊危機】摩根資管許長泰：關注英倫銀行11月議息會議、料加息1.25厘 息口上升料令英國樓價受壓

英鎊大幅波動，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，過去數日有不少事件引發英鎊震盪，包括英國新政府推出新經濟模型、減稅、能源補貼、英倫銀行加息等，導致市場對於英國政府架構、英倫銀行及政府對持續的財政及貨幣政策增添不確定性。

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許長泰稱，未來關注英倫銀行於11月3日舉行的議息會議，即使英國政府已表明會動用很多措施去刺激經濟，但相信短期內只能增加需求，而目前英國的產能似乎已達滿負荷水平，通脹亦升至令人不安的高位，英鎊貶值亦增加進口通脹，並助長本地通脹，令英倫銀行陷入困境。

現時市場預期英倫銀行會於11月加息1.25厘，12月再加息0.75厘，令英國基準利率於年底見4.5厘。許長泰指，英息快速上升明顯會損害英國經濟活動，但英倫銀行面對的問題是，若不採取足夠力量去對抗通脹，或會導致英鎊進一步貶值，令輸入性通脹壓力加快，迫使當局要更進取地加息。

許長泰：富時100指數表現相對穩健

面對匯市波動，許長泰認為，亞洲投資者需要保持耐性，等待英國政府澄清其政府及加強可信度，而英息上升或會對英國樓市及整體經濟構成進一步的壓力。不過，基於富時100指數約80%盈利來自海外市場，相信英國經濟挑戰對指數影響較少，故指數表現相對穩健。

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編輯：陳韻妍