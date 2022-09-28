▲ 【跨境理財通】波動市不失樂觀？ 滙豐：逾6成南向投資者期望年度收益率7至9厘

跨境理財通推出一年，正夕資本市場波動市，A股、港股指標指數年內累跌逾兩成，但參與投資者對回報續有高要求。滙豐最新一項調查指出，大多數參與跨境理財通的受訪者至今仍可取得4%或以上回報，近乎全部投資者 （98%） 表示有信心未來12個月跨境理財通的投資回報率有機會達到他們的預期，分別有61%的南向及45%北向投資者期望獲得7厘至9厘年度收益率。

據金管局資料，跨境理財通南向可投資產品只限於「低至中風險」及「非複雜」的香港註冊成立和經香港證監會認可的基金或債券；人民幣、港元和外幣存款。

除了波動市挑戰，香港和內地未恢復正常通關，亦非所有本地銀行做到北向通遙距開戶，限制開戶反應，滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀接受本報訪問時指，若北向通可做到遙距開戶，會便利港人透過理財通參與內地市場。

滙豐：67%南向投資者擬投資6至12個月

滙豐該項調查，今年8月對2,000名來自大灣區11個城市的居民進行調查，當中600名為港澳市民、1400名為內地大灣區9市居民，針對擁有100萬元以上（以當地貨幣計）流動資產的群體，了解他們參與跨境投資的需求及投資偏好。

調查指，67%南向受訪者作6至12個月的中期投資，25%作1年以上的長期投資；北向受訪者則分別有56%及33%計劃作中期及長期投資。

調查亦顯示，能源、科技、天然資源、生物科技以及醫療為受訪者最感興趣的五大投資領域，約91%的南向受訪者及72%的北向受訪者對ESG投資感興趣。

4成投資者期望提高理財通個人投資額度

被問及如何能增加「跨境理財通」的吸引力，約四成已參與計劃的投資者建議提高個人投資額度至人民幣500萬元、容許投資更多中風險評級產品和引入遙距投資諮詢服務。未有參與計劃的受訪者則認為，簡化開戶程序和允許遙距開戶為主要因素。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，儘管市場存在諸多不確定因素，但投資者對參與跨境理財通仍然興趣不減，反映區內經濟融合正持續驅動區內居民的跨境投資需求增長。

滙豐：港和內地若能回復正常通關 可助理財通的推動更有幫助

陳慶耀提到，由於南向通可遙距開戶，認為流程會稍暢順，然而未有9市戶籍的客戶現未能參與理財通；北向通限制主要在於開戶，又或者一些客戶早年或有適用的戶口，惟因長時間未使用，需要銀行一方協助下重新啟動戶口，僅此都足以影響了北向通客戶的參與。

他指，該行過去一年已積極就理財通舉行多場研討會、縮短客戶需在分行開戶的時間，該行亦在現有監管框架內安排客戶和香港、內地的銀行職員三線會議，助客戶了解產品或購買產品的流程。該行初推出理財通時共有120多隻產品，後來針對客戶趨向對ESG產品興趣較大，引入3隻ESG基金。

他表示，期待香港和內地若能回復正常通關，對整個理財通的推動更有幫助，該行亦和監管保持緊密溝通，了解理財通的改良版有個別措施在研究如何改良，包括產品類別、品種，以及如何在過程中讓客戶有好的資訊，有更好的諮詢服務。該行正於開戶流程方面探索有否細節還可以優化，亦冀未來在投資諮詢方面，能更具體落實與客戶溝通的方式，供客戶可詢問、更多了解理財通。他稱從開戶數字、滙款等指標來看，該行的理財通在外資行當中處於領先位置。

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記者：胡學能