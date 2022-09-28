【烏克蘭戰爭】傳逾26萬男子已撤離俄羅斯 哈薩克表態不會遣返

俄羅斯總統普京宣布局部動員徵召30萬人入伍後，大批俄羅斯適齡男子離境。據報自宣布徵兵後，已有逾26萬名男性離開俄羅斯。與俄羅斯接壤的哈薩克斯坦政府表示，上周已有9.8萬名俄羅斯人入境該國，但其中6.4萬已經離開。哈薩克斯坦政府指，不會遣返因避免被徵兵而入境的俄羅斯人。

烏4地公投大幅支持入俄 澤連斯基斥鬧劇 【下一頁】

俄羅斯媒體《新報》（Novaya Gazeta Europe）周一（26日）引述克里姆林宮（Kremlin）消息人士報道，自宣布局部動員以來，已有26.1萬名男子離開俄羅斯。《路透社》引述一名身處俄羅斯及哈薩克斯坦過境點的男子報道，當地已有約500輛汽車排隊等候檢查。

該名男子形容，過境檢查在5個小時內，僅批准50人通過，形容情況非常絕望。他同時透露，不少希望出境人士在高速公路上搭帳篷，甚至睡在停機坪上通宵等候。

哈薩克斯坦內政部周二（27日）表示，上周有9.8萬名俄羅斯人入境，但6.4萬人已經離開。俄羅斯人可免簽入境哈薩克斯坦，並在當地逗留長達90日，內政部表示，不會遣返為避免被徵兵而入境的俄羅斯人。

梅德韋傑夫再威脅用核武 認為北約不會干涉 【下一頁】

俄媒周二亦報道，哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）表示需照顧近日入境的俄羅斯人，指當中大部分人因目前絕望情況而被迫離開，確保該批人士安全屬政治及人道主義議題。

俄羅斯民眾亦能免簽進入格鲁吉亞（Georgia），並在當地逗留長達一年。兩國唯一過境點Verkhny Lars的當地政府表示，目前有逾3,500輛汽車等候入境。格鲁吉亞內政部周二表示，現時每日約有1萬名俄羅斯人入境，高於動員前的5,000至6,000人水平。

自俄羅斯宣布動員後，大量社交媒體群組提供過境點過關技巧及組織包機等信息，有Telegram群組指，可提供由莫斯科飛往哈薩克斯坦首都阿斯塔納（Astana）的機票，每張要價14萬俄羅斯盧布（約1.9萬港元）。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀