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【元宇宙】恒生就招聘管理培訓生　推「恒生MT Finoland」元宇宙空間　

Hot Talk 11:27 2022/09/28

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恒生就招聘管理培訓生，推「恒生MT Finoland」元宇宙空間。

恒生 （00011） 指該行於今年招聘管理培訓生（MT）期間 ， 在元宇宙創建了「恒生MT Finoland」。「恒生MT Finoland」取材自現今年輕人熱烈追捧的元宇宙 （Metaverse）概念，意思是FinTech Innovation Metaverse，是一個匯聚數碼科技和創新元素的元宇宙空間。

該行表示，該元宇宙空間方便有興趣報考管理培訓生計劃的畢業生，多了解有關計劃的詳情、恒生的最新發展、企業價值、金融科技，以及ESG倡議和措施。在「恒生MT Finoland」內，畢業生可設計專屬的管理培訓生實習計劃，以第一身體驗和探索恒生跨企業層面的多元培訓計劃。 

「恒生MT Finoland」詳情 

• 網址: https://meta.fintecubator.com 

• 開放日期:2022年9月28日至10月16日

• 開放時間:每日上午9時至下午11時

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

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記者：余倩敏

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Fintech 職位招聘 畢業 恒生銀行（00011） 元宇宙 管理培訓生 實習 金融

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