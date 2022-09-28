  • 29°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】旭輝瀉兩成半　網傳內部信：地方政府憂斷供潮限提取、300億資金難動用

股市 12:05 2022/09/28

分享：

分享：

【內房危機】旭輝大瀉兩成　市傳旭輝內部信流出　賬面有逾300億人幣現金、但絕大部分無法滿足合理按需要使用

市場流傳旭輝 （00884） 內部信，指「斷供潮」讓多地政府事實上進一步收緊了監管資金的提取，造成公司雖賬面仍有逾300億元人民幣現金，但絕大部分無法滿足企業的合理按需要使用。旭暉被視為少數現金流較佳的民企內房，但最新資金鏈緊張傳聞下，旭輝今日半日大瀉兩成半，中午報0.94元，成交4.26億元，失守百億元市值。

據內媒報道，市場昨（27日）深夜在網上流旭輝董事局主席林中寫的《致旭輝全體幹部的一封信》。信中提到，外部環境依然充滿荊棘與挑戰，出險房企交付風險頻發，疊加一些省市出現的「斷貸潮」，讓房地產行業市場端的需求依舊疲軟。雖然各地出台了多項刺激政策，民營房企的銷售還是處於同期水平的一半，行業整體去化率從過去的60%下降到現在的40%。

信中表明，而在資金監管上，「斷供潮」讓多地政府事實上進一步收緊了監管資金的提取，導致房企的流動性進一步承壓，這也客觀上造成公司雖賬面仍有逾300億元人民幣現金，但絕大部分無法滿足企業的合理按需要使用。

所有資源優先向「保交付」傾斜

信中甚至引用華為創始人任正非的講話，「把活下來作為最主要綱領，把寒氣傳遞給每個人」。公司希望每位旭輝的部員都能深刻認識到公司當下所面臨的困難和挑戰。更要清晰地意識到，這樣的艱難與考驗還將持續相當長的一段時間。在市場需求端回暖、銷售恢復正常之前，我們都必須節省開支，把有限的資源集中在「保交付、保品質」之上。

公司今年首三季度，成功交付了4.7萬套房子。林中指，公司的所有資源要優先向「保交付」傾斜，絕不能辜負客戶的信任，指「保民生、保交付」始終是旭輝過去、現在和未來最重要的事。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

相關文章：

【異動｜內房】人幣弱+通縮風險雙重夾擊挫內房　碧桂園跌9%、旭輝瀉兩成

【人民幣走勢】人民幣失7.22、創2008年以來低位　人行傳要求恢復定價工具

【內房危機】融創尋求延付40億元人民幣境內債半年　第三度推遲

編輯：姚卓然

港股 民企內房股 旭輝控股集團（00884） 旭輝

下一篇文章

【港股市況】人幣弱、美滙指數升穿114　滙豐跌逾4%、恒指半日跌417點續尋底（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英鎊危機】英倫銀行僅發聲明令市場失望　大行紛估英鎊兌美元年底跌落1算
【英鎊危機】英倫銀行僅發聲明令市場失望　大行紛估英鎊兌美元年底跌落1算
【俄烏戰爭】北溪天然氣管道受襲爆炸　德國丹麥稱受蓄意破壞　惟未被視為對北歐攻擊
【俄烏戰爭】北溪天然氣管道受襲爆炸　德國丹麥稱受蓄意破壞　惟未被視為對北歐攻擊
【美股期貨】美國10年期債息觸4厘、美滙指數續創20年高　標指創年內低位後期貨續跌近1%（不斷更新）
【美股期貨】美國10年期債息觸4厘、美滙指數續創20年高　標指創年內低位後期貨續跌近1%（不斷更新）
【Morning精點】新加坡銀行：英國和英鎊或墮「披索式風險」　租客退租全屋牆身發霉業主崩潰
【Morning精點】新加坡銀行：英國和英鎊或墮「披索式風險」　租客退租全屋牆身發霉業主崩潰
【恒指夜期+ADR】夜期挫216點　美團港交所ADR受壓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期挫216點　美團港交所ADR受壓（不斷更新）
【中國經濟】大摩：內需成中國經濟增長唯一引擎　料中央未來數月公布明年春季開關
【中國經濟】大摩：內需成中國經濟增長唯一引擎　料中央未來數月公布明年春季開關
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款