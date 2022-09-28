【內房危機】旭輝瀉三成　傳信託借款未如期支付＋內部信：地方政府憂斷供潮限提取、300億資金難動用

▲ 【內房危機】旭輝大瀉兩成 市傳旭輝內部信流出 賬面有逾300億人幣現金、但絕大部分無法滿足合理按需要使用

旭輝 （00884） 日前傳出 旗下項目涉及信托借款未如期支付款項，公司回應指，該信託付款是作為項目股東的信託方在銷售不及預期的情況下，要求進行提前清算，目前旭輝和信託方面仍在進行協商。另外， 市場流傳旭輝內部信，指「斷供潮」讓多地政府事實上進一步收緊了監管資金的提取，造成公司雖賬面仍有逾300億元人民幣現金，但絕大部分無法滿足企業的合理按需要使用。

旭暉被視為少數現金流較佳的民企內房，但最新資金鏈緊張傳聞下，旭輝今日急瀉，午後跌31.5%，現報0.87元，成交6.7億元，失守百億元市值。而同系物管股旭輝永升 （01995） 亦跌22.8%，現報3.01元。

對於市場信託消息，旭輝稱，今年以來，行業面臨前所未有的嚴峻挑戰，為企業的經營和現金流帶來巨大壓力。一直以來，旭輝始終重信守約、履行承諾，全力保障各地項目高品質交付，今年以來累計交付4.7萬套。但行業整體性的持續收緊，客觀上也導致了公司賬面現金的下降。目前公司正在積極與金融機構溝通，尋求解決方案，旭輝人一定會努力到最後一刻。

集團續指，公司會積極做好自身的各項經營工作，把有限的資源優先集中於「保交付、保品質」，為了客戶的承諾，旭輝人一定會竭盡全力，努力到最後一刻。

網傳林中内部信：房企流動性進一步承壓

據內媒報道，市場昨（27日） 深夜在網 上流旭輝董事局主席 林中 寫的《致旭輝全體幹部的一封信》。 信中提到，外部環境依然充滿荊棘與挑戰，出險房企交付風險頻發，疊加一些省市出現的「斷貸潮」，讓房地產行業市場端的需求依舊疲軟。 雖然各地出台了多項刺激政策，民營房企的銷售還是處於同期水平的一半，行業整體去化率從過去的60%下降到現在的40%。

信中表明，而在資金監管上，「斷供潮」讓多地政府事實上進一步收緊了監管資金的提取，導致房企的流動性進一步承壓，這也客觀上造成公司雖賬面仍有逾300億元人民幣現金，但絕大部分無法滿足企業的合理按需要使用。

所有資源優先向「保交付」傾斜

信中甚至引用 華為創始人任正非的講話 ，「把活下來作為最主要綱領，把寒氣傳遞給每個人」。公司希望每位旭輝的部員都能深刻認識到公司當下所面臨的困難和挑戰。 更要清晰地意識到，這樣的艱難與考驗還將持續相當長的一段時間。 在市場需求端回暖、銷售恢復正常之前，我們都必須節省開支，把有限的資源集中在「保交付、保品質」之上。

公司今年首三季度，成功交付了4.7萬套房子。林中指， 公司的所有資源要優先向「保交付」傾斜， 絕不能辜負客戶的信任，指「保民生、保交付」始終是旭輝過去、現在和未來最重要的事。

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編輯：姚卓然