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【中國經濟】官媒：人行料維持一定逆回購操作力度　季末對流動性影響相對可控

宏觀解讀 11:07 2022/09/28

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官媒：人行料維持一定逆回購操作力度　季末對流動性影響相對可控

《中國證券報》發文引述業內專家指，從公開市場操作的角度，人行未來很大機會維持一定的逆回購操作力度，繼續實施資金凈投放。人行將繼續綜合運用多種貨幣政策工具投放流動性，保持9月底銀行體系流動性合理充裕，內地貨幣市場利率不會出現較大波動。

文章提到，當前內地市場資金面比較寬鬆，貨幣供應量也較為適度，而此前人行縮量續做9月到期中期借貸便利（MLF），即從側面說明了這一點。

然而，分析師指受資金供求短期變化影響，季末貨幣市場利率通常會有所上升，故近期貨幣市場利率上行，屬於季節性波動，而非運行趨勢出現了變化。分析又認為，在人行加大逆回購操作對沖之際，季末、假期等因素對流動性影響相對可控。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

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記者：余倩敏

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貨幣政策 中國市場 MLF 中期借貸便利 逆回購 中國人民銀行 中國

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