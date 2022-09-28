【汽車安全】Volvo開發車內雷達系統　防止乘客被困車內

▲ Volvo表示，該新系統將於Volvo旗下的EX90電動SUV首次亮相。（法新社）

每年夏天，都有兒童因疏忽照顧被反鎖車內，導致中暑身亡的意外。為防範這類事故發生，沃爾沃（Volvo）開發了全球首個「車內雷達系統」，能夠監控車廂內及車尾箱的情況，防止有人被困車內。

【自動駕駛】Nvidia推新型自駕系統DRIVE Thor 稱可降低製造成本

過去24年 逾900名兒童中暑身亡

Volvo指出，自1998年以來，已有逾900名兒童因中暑而不幸死亡，當中包括被困於車箱的案例。

【電動單車】本田擬2025年推至少10款電動單車 集中開拓亞洲及歐洲市場

為防範同類意外發生，Volvo開發車內雷達系統，當汽車上鎖時，該系統會識別車內是否仍有乘客，如發現有人仍在車箱時，就會發出警報提醒；同時，也會啟動汽車的氣溫控制裝置，進一步降低乘客中暑的風險。

EX90電動SUV首搭載

Volvo表示，該新系統將於Volvo旗下的EX90電動SUV首次亮相，而EX90的車箱內將安裝多個雷達，包括車頂控制台、車頂照明燈和車尾箱等，並能夠探測車範內「亞毫米」（Submillimeter）級別的移動。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢