IMF警告英國財政預算案 或會加劇不平等

英國上周公布新一份財政預算案，被指有大量措施惠及富人階層，更引起英鎊匯率及股市急挫。國際貨幣基金組織（IMF）警告，英國的財政預算案大規模且無目標，或會加劇不平等情況及破壞貨幣政策。

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IMF表示正密切關注英國最近的經濟發展，並與當局接觸。IMF呼籲英國政府考慮為家庭和企業提供更有針對性的支援，而非大幅減稅和大幅增加政府支出。

該組織指包括英國在内的多國通脹壓力上升，因此不建議此時進行大規模且無針對性的財政計劃，強調重要的是財政措施不能與貨幣政策背道而馳。

IMF解釋英國的大規模財政一攬子計劃，目的是協助民眾應對能源價格上升的困境，並通過減稅和供應措施促進經濟增長，但憂慮這類措施或使財政政策與貨幣政策相悖。IMF更警告英國一系列財政政策的本質或會加劇不平等情況。

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英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）11月23日將會發表中期財政預算案，IMF指這份預算案能為英國政府提供一個早期機會，讓當局考慮提供更具針對性支援和重新評估稅務措施，特別是有利高收入者的措施。

英國在1976年金融危機期間，被迫向IMF申請近40億美元貸款，而當時IMF的談判代表堅持要求英國大幅削減公共開支。

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責任編輯：鄭錦玲