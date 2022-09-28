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【烏克蘭戰爭】烏4地公投大幅支持入俄 澤連斯基斥鬧劇

環球政治 10:59 2022/09/28

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烏克蘭4個地區的親俄羅斯政府上周舉行公投，決定是否加入俄羅斯。投票周二（28日）已完結，初步點票結果顯示，4個地區均大幅度支持加入俄羅斯。烏克蘭總統澤連斯基批評公投是一場鬧劇，美國呼籲不要承認結果。

【烏克蘭戰爭】梅德韋傑夫再威脅用核武 認為北約不會干涉 【下一頁】

東部頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）﹑南部基爾松（Kherson）及中部扎波羅熱（Zaporizhzhia）周二公布初步公投點票結果，顯示4個地區加入俄羅斯的票數高達87至99.2%。

自稱獨立的盧甘斯克地區領袖Leonid Pasechnik表示，當地民眾希望回歸俄羅斯。俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）同日表示，結果已十分明確，歡迎回歸俄羅斯。俄羅斯國會上議院領袖表示，國會可能在下周二（4日）表決公投結果。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）預計周五（30日）發表全國講話，估計屆時將正式宣布承認公投結果，分割烏克蘭約15%領土。

【烏克蘭戰爭】俄富豪加速離境避役 私人飛機票價升至每張逾21萬 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，今次被佔領區的鬧劇不可能被稱為公投，表明繼續保護被佔領地區的烏克蘭民眾，包括4個地區﹑哈爾科夫（Kharkiv）及克里米亞半島（Crimea）。

美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，將向聯合國安理會提出決議，促請各國不要承認公投結果，要求俄軍撤出烏克蘭。托馬斯格林菲爾德指出，一旦承認公投結果，猶如打開潘朵拉的盒子。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，西方國家永遠不會承認俄羅斯分割烏克蘭領土，狠批俄羅斯分裂烏國領土是「惡魔計劃」。

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責任編輯：吳漢培

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