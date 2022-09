【人才流失】謝清海：惠理調配部分香港員工到新加坡　「跟隨資本流動」、當地有一大優勢

有「股壇金手指」之稱的惠理集團 (00806) 聯席主席謝清海指,惠理目前正將部分香港投資組合經理、投資分析師及其家人遷到新加坡,並在新加坡招聘新員工。謝清海直言:「新加坡匯聚了不少家族辦公室,這是其最大的吸引之處」,惠理也擴大其在新加坡的牌照,以便可以向零售投資者出售資產,同時擴充其辦公室規模。

謝清海指,「惠理正在跟隨資本流動(We are following the money)」,相信新加坡是一個充滿希望且增長快速的市場。