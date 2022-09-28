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【人才流失】謝清海：惠理調配部分香港員工到新加坡　「跟隨資本流動」、當地有一大優勢

股市 10:43 2022/09/28

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【人才流失】謝清海：惠理正將部分香港員工遷至新加坡並擴大在星業務　「惠理正在跟隨資本流動」

有「股壇金手指」之稱的惠理集團 （00806） 聯席主席謝清海指，惠理目前正將部分香港投資組合經理、投資分析師及其家人遷到新加坡，並在新加坡招聘新員工。謝清海直言：「新加坡匯聚了不少家族辦公室，這是其最大的吸引之處」，惠理也擴大其在新加坡的牌照，以便可以向零售投資者出售資產，同時擴充其辦公室規模。

謝清海指，「惠理正在跟隨資本流動（We are following the money）」，相信新加坡是一個充滿希望且增長快速的市場。

新加坡推新簽證計劃吸納人才　ECA：或可留住香港第五波疫情時暫居當地人才【下一頁】

新加坡的家族辦公室數目去年幾乎翻倍至約700家，而新加坡新的工作簽證計劃，正加快從香港搶奪人才。

他續稱，各地都在爭奪人才，當地成本上升不會影響惠理拓展新加坡的計劃，因這些需求驅動的問題，各服務供應商都會想辦法去滿足需求，而且仍然有利可圖。

陳茂波：香港即將與世界全面聯繫　人才會回歸本港【下一頁】

惠理在香港擁有約200名員工，專問從於投資於中國股票、固定收益及ESG產品。

相關文章：【新加坡搶人才】新加坡計劃5年內增加2萬個金融行業職位　推動當地財富管理業務及可持續金融發展

相關文章：【香港通關】證監會梁鳳儀：港府深明保留金融界人才重要　正努力不懈解決酒店隔離期問題

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

編輯：陳韻妍

港股 經濟 基金 職位招聘 家族辦公室 謝清海 投資分析師 新加坡 香港 惠理集團（00806）
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