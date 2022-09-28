  • 29°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人才流失】謝清海：惠理正將部分香港員工遷至新加坡並擴大在星業務　「惠理正在跟隨資本流動」

股市 10:43 2022/09/28

分享：

分享：

【人才流失】謝清海：惠理正將部分香港員工遷至新加坡並擴大在星業務　「惠理正在跟隨資本流動」

有「股壇金手指」之稱的惠理集團 （00806） 聯席主席謝清海指，惠理目前正將部分香港投資組合經理、投資分析師及其家人遷到新加坡，並在新加坡招聘新員工，「新加坡匯聚了不少家族辦公室，這是其最大的吸引之處」，惠理也擴大其在新加坡的牌照，以便可以向零售投資者出售資產，同時擴充其辦公室規模。

謝清海指，「惠理正在跟隨資本流動（We are following the money）」，相信新加坡是一個充滿希望且增長快速的市場。

新加坡推新簽證計劃吸納人才　ECA：或可留住香港第五波疫情時暫居當地人才【下一頁】

新加坡的家族辦公室數目去年幾乎翻倍至約700家，而新加坡新的工作簽證計劃，正加快從香港搶奪人才。

他續稱，各地都在爭奪人才，當地成本上升不會影響惠理拓展新加坡的計劃，因這些需求驅動的問題，各服務供應商都會想辦法去滿足需求，而且仍然有利可圖。

陳茂波：香港即將與世界全面聯繫　人才會回歸本港【下一頁】

惠理在香港擁有約200名員工，專問從於投資於中國股票、固定收益及ESG產品。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

相關文章：【新加坡搶人才】新加坡計劃5年內增加2萬個金融行業職位　推動當地財富管理業務及可持續金融發展

相關文章：【香港通關】證監會梁鳳儀：港府深明保留金融界人才重要　正努力不懈解決酒店隔離期問題

編輯：陳韻妍

港股 經濟 基金 職位招聘 家族辦公室 謝清海 投資分析師 新加坡 香港 惠理集團（00806）

上一篇文章

【俄烏戰爭】北溪天然氣管道受襲爆炸　德國丹麥稱受蓄意破壞　惟未被視為對北歐攻擊

下一篇文章

【異動｜內房】人幣弱+通縮風險雙重夾擊挫內房　碧桂園跌9%、旭輝瀉兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英鎊危機】英倫銀行僅發聲明令市場失望　大行紛估英鎊兌美元年底跌落1算
【英鎊危機】英倫銀行僅發聲明令市場失望　大行紛估英鎊兌美元年底跌落1算
【Morning精點】新加坡銀行：英國和英鎊或墮「披索式風險」　租客退租全屋牆身發霉業主崩潰
【Morning精點】新加坡銀行：英國和英鎊或墮「披索式風險」　租客退租全屋牆身發霉業主崩潰
【恒指夜期+ADR】夜期挫216點　美團港交所ADR受壓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期挫216點　美團港交所ADR受壓（不斷更新）
【中國經濟】大摩：內需成中國經濟增長唯一引擎　料中央未來數月公布明年春季開關
【中國經濟】大摩：內需成中國經濟增長唯一引擎　料中央未來數月公布明年春季開關
【俄烏戰爭】北溪天然氣管道受襲爆炸　德國丹麥稱受蓄意破壞　惟未被視為對北歐攻擊
【俄烏戰爭】北溪天然氣管道受襲爆炸　德國丹麥稱受蓄意破壞　惟未被視為對北歐攻擊
【美股期貨】美國10年期債息觸4厘、美滙指數續創20年高　標指創年內低位後期貨續跌近1%（不斷更新）
【美股期貨】美國10年期債息觸4厘、美滙指數續創20年高　標指創年內低位後期貨續跌近1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款