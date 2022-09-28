【異動｜內房】人幣弱+通縮風險雙重夾擊挫內房　碧桂園跌9%、旭輝瀉兩成

▲ 【異動｜內房】人幣弱+通縮風險雙重夾擊挫內房 碧桂園、旭輝齊瀉

人幣兌美元失守7.2算，同時中國褐皮書國際（CBBI）表示，目前中國通縮壓力主要來自房地產行業。內房股大跌，碧桂園 （02007） 大跌9%，報1.97元，旭輝 （00884） 瀉兩成，報1元，創5年低，並失守100億元市值。

另外，龍光 （03380） 跌一成，新城 （01030） 、時代中國 （01233） 、寶龍 （01238） 、合景泰富 （01813） 均跌逾半成。

獨立經濟數據提供商CBBI在第三季度對4,354家公司展開了調查，指由於需求受到當前房地產危機的打壓，而且持續的新冠疫情防控措施也對其構成威脅，中國正面臨日益上升的通縮風險，到目前為止，通縮壓力主要來自房地產行業。8月份房價已連續第12個月下跌。

報告又指，第三季度利潤率和銷售價格等指標按年和按季均惡化。第三季度企業報告的售價漲幅是2020年第四季度以來最小的。相比前一季度，薪資和投入成本有所上升，而製造業也呈現出令人擔憂的景象。

CBBI首席執行長Leland Miller提到，向好方向看，零售和服務業有所好轉，其價格在第三季度均加速上漲。上海和吉林等地的封控措施今年早些時候遏制了經濟活動，但到夏季時已經解除。除非冬季可能會有更廣泛的封控，抹去零售和服務價格的上漲。

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編輯：姚卓然