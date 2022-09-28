▲ 【科技股女股神】毋懼ARKK年初至今累計蝕6成 Cathie Wood推創投基金、入場費僅500美元

雖然科技股「女股神」兼ARK Invest方舟投資創辦人Cathie Wood的旗艦基金ARK Innovation ETF（美：ARKK），年初至今錄60%負回報，遠遠跑輸納指期內約3成的跌幅，但無阻她繼續推出新的投資產品。Wood將推一個主打個人投資者的新創投基金Ark Venture Fund，入場費僅需500美元（約3900港元）。

Ark Venture Fund據報是一個主動型管理基金，基金眾焦於由科技驅動的創新，亦會選擇性地投資在其他創投基金。基金會有70%資金投資在私人企業，餘下30%則投資在上市公司。

Wood稱，正加大對創新方面的投資，又指方舟投資正從社交媒體及社交網絡行銷，轉移至社會資源分配，並直接面對消費者。「我們正在向投資者提供一些他們之前無法接觸的東西。」她說。

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