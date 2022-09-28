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【人民幣走勢】人民幣逼7.25、創2008年以來低位　人行傳要求恢復定價工具

宏觀解讀 16:34 2022/09/28

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【人民幣走勢】人民幣逼7.25、創2008年以來低位　人行傳要求恢復定價工具

人民幣兌美元滙率難逃弱勢，在岸人民幣（CNY）、離岸人民幣（CNH）周三一同大跌逾800基點，在岸價收市逼近7.25，創2008年初以來低位；離岸價更屬紀錄新低，最新已跌穿7.26。路透社引述消息表示，中國貨幣當局正在要求地方銀行恢復兩年前放棄的人民幣定價工具，試圖引導和捍衛迅速走弱的匯價。

美元單邊走強下，多個主要貨幣創出近數十年甚至歷史新低，路透社引述匿名消息稱，內地貨幣當局正在敦促銀行在每日滙率定價中，引入逆週期因素，涉及14家全國外匯市場自律機制下的參與銀行。

消息人士指，重推該定價工具是希望恢復和加強人民幣雙向浮動性質。

每百港元兌92元人民幣　年初僅兌82元人民幣

在岸人民幣兌美元匯率創2008年以來新低

至下午4時30分，離岸人民幣報7.2634，單日走弱869基點或貶值1.2%；在岸人民幣收市報7.2458，單日走弱878基點。

以港元計價，每百港元現相當於92元人民幣，較今年初僅兌82元人民肖明顯走高。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

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編輯：麥德銘

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