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【人民幣走勢】人民幣失7.22、創2008年以來低位　人行傳要求恢復定價工具

宏觀解讀 10:18 2022/09/28

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【人民幣走勢】人民幣失7.22、創2008年以來低位　人行傳要求恢復定價工具

人民幣兌美元滙率難逃弱勢，在岸人民幣（CNY）、離岸人民幣（CNH）一同失守7.22水平，創2008年初以來低位。路透社引述消息表示，中國貨幣當局正在要求地方銀行恢復兩年前放棄的人民幣定價工具，試圖引導和捍衛迅速走弱的匯價。

美元單邊走強下，多個主要貨幣創出近數十年甚至歷史新低，路透社引述匿名消息稱，內地貨幣當局正在敦促銀行在每日滙率定價中，引入逆週期因素，涉及14家全國外匯市場自律機制下的參與銀行。

消息人士指，重推該定價工具是希望恢復和加強人民幣雙向浮動性質。

至上午10時15分，離岸人民幣報7.2277，單日跌506基點；在岸人民幣報7.2205，單日跌469基點。

以港元計價，每百港元現相當於92元人民幣。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

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編輯：麥德銘

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