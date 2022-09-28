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【人民幣走勢】人民幣創2008年新低、內地警告：久賭必輸　匯率即時反彈、兌美元重回7.23

宏觀解讀 17:45 2022/09/28

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【人民幣走勢】人民幣創2008年新低、內地警告：久賭必輸　匯率即時反彈、兌美元重回7.23

人民幣兌美元滙率難逃弱勢，在岸人民幣（CNY）、離岸人民幣（CNH）周三一度大跌逾900基點，在岸價最低報7.2507，創2008年初以來低位；離岸價更屬紀錄新低，低位報7.2675。

人民幣急走弱之際，內地舉行全國外匯市場自律機制電視會議，會議強調，外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義，當前外匯市場運行總體上是規範有序的，必須認識到，匯率的點位是測不准的，雙向浮動是常態，不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸。

中國當局發聲後，在岸價、離岸價重新走強至7.23。

全國外匯市場自律機制電視會議更多內容，可見【下一頁】

每百港元兌92元人民幣　年初僅兌82元人民幣

在岸人民幣兌美元匯率創2008年以來新低

以港元計價，每百港元現相當於92元人民幣，較今年初僅兌82元人民幣明顯走高。

美元單邊走強下，多個主要貨幣創出近數十年甚至歷史新低，路透社引述匿名消息稱，內地貨幣當局正在敦促銀行在每日滙率定價中，引入逆週期因素，涉及14家全國外匯市場自律機制下的參與銀行。

消息人士指，重推該定價工具是希望恢復和加強人民幣雙向浮動性質。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

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編輯：麥德銘

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