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【AAPL】蘋果據報放棄增產600萬部iPhone 14　中國銷量傳跌11%、高偉電子跌一成

股市 10:31 2022/09/28

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【AAPL】蘋果據報放棄增產600萬部iPhone 14　內地iPhone購買量下跌

彭博引述消息報道，由於iPhone 14系列沒如預期出現需求激增，蘋果公司（Apple，美：AAPL）正放棄今年下半年增加iPhone 14系列產量600萬部的計劃。蘋果今年原計劃生產9000萬部iPhone 14系列手機，與去年水平相若。

消息人士指，高價iPhone 14 Pro的需求較入門級iPhone 14更強，因此一家蘋果供應商正將產能從iPhone 14，轉移至高價的機型。

蘋果傳放棄增產iPhone，香港上市的蘋果概念股明顯受挫，高偉電子 （01415） 大跌11%，比亞迪電子 （00285） 、舜宇光學 （02382） 逾跌3%。

蘋果宣布於印度生產iPhone14　摩通此前料3年後四分一iPhone來自印度【下一頁】

在iPhone 14系列發布前數周，蘋果已上調iPhone銷售預期，部分供應商並開始為增加7%訂單做好準備。不過，中國經濟疲弱影響iPhone 14系列的需求，iPhone 14系列在中國上市前3天的購買量按年下跌11%。

全球對個人電子產品的需求也受到通脹上升、經濟衰退擔憂及俄烏戰爭所抑制，IDC預期，今年智能手機市場將萎縮6.5%至12.7億部。

相關文章：【AAPL】任澤平：iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌　「後面的創新可能是彩色手機殼」

相關文章：【AAPL】蘋果據報明年開始於iPhone及Mac電腦　使用台積電新3納米芯片

編輯：陳韻妍

美股 科技產品 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 14 Pro iPhone 14 經濟 Apple 智能手機 通脹 iPhone

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