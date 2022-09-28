  • 29°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 22:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AAPL】蘋果據報放棄增產600萬部iPhone 14　中國銷量傳跌11%、蘋果開市跌逾4%

股市 21:48 2022/09/28

分享：

分享：

【AAPL】蘋果據報放棄增產600萬部iPhone 14　內地iPhone購買量下跌

彭博引述消息報道，由於iPhone 14系列沒如預期出現需求激增，蘋果公司（Apple，美：AAPL）正放棄今年下半年增加iPhone 14系列產量600萬部的計劃。蘋果今年原計劃生產9000萬部iPhone 14系列手機，與去年水平相若。

消息人士指，高價iPhone 14 Pro的需求較入門級iPhone 14更強，因此一家蘋果供應商正將產能從iPhone 14，轉移至高價的機型。

蘋果傳放棄增產iPhone，蘋果周四開市跌超過4%，暫報145.35美元。

香港上市的蘋果概念股明顯受挫，高偉電子 （01415） 全日大跌15%，比亞迪電子 （00285） 跌4.5%、舜宇光學 （02382） 跌3%。

蘋果宣布於印度生產iPhone14　摩通此前料3年後四分一iPhone來自印度【下一頁】

在iPhone 14系列發布前數周，蘋果已上調iPhone銷售預期，部分供應商並開始為增加7%訂單做好準備。不過，中國經濟疲弱影響iPhone 14系列的需求，iPhone 14系列在中國上市前3天的購買量按年下跌11%。

全球對個人電子產品的需求也受到通脹上升、經濟衰退擔憂及俄烏戰爭所抑制，IDC預期，今年智能手機市場將萎縮6.5%至12.7億部。

相關文章：【AAPL】任澤平：iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌　「後面的創新可能是彩色手機殼」

相關文章：【AAPL】蘋果據報明年開始於iPhone及Mac電腦　使用台積電新3納米芯片

編輯：陳韻妍

美股 科技產品 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 14 Pro iPhone 14 經濟 Apple 智能手機 通脹 iPhone

上一篇文章

【美股市況】英倫銀行日內即將買債　美滙轉跌（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期+北水】夜期升147點　北水錄59.2億元淨流入　下半年以來最多　大手買恒生中國企業（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人民幣走勢】人民幣創2008年新低、內地警告：久賭必輸　匯率即時反彈、兌美元重回7.23
【人民幣走勢】人民幣創2008年新低、內地警告：久賭必輸　匯率即時反彈、兌美元重回7.23
【Morning精點】新加坡銀行：英國和英鎊或墮「披索式風險」　租客退租全屋牆身發霉業主崩潰
【Morning精點】新加坡銀行：英國和英鎊或墮「披索式風險」　租客退租全屋牆身發霉業主崩潰
【俄烏戰爭】北溪管道疑似受襲、歐俄齊稱調查　歐洲天然氣價再升兩成、歐股早市跌1%
【俄烏戰爭】北溪管道疑似受襲、歐俄齊稱調查　歐洲天然氣價再升兩成、歐股早市跌1%
【人才流失】謝清海：惠理調配部分香港員工到新加坡　「跟隨資本流動」、當地有一大優勢
【人才流失】謝清海：惠理調配部分香港員工到新加坡　「跟隨資本流動」、當地有一大優勢
【恒指夜期+北水】夜期升147點　北水錄59.2億元淨流入　下半年以來最多　大手買恒生中國企業（不斷更新）
【恒指夜期+北水】夜期升147點　北水錄59.2億元淨流入　下半年以來最多　大手買恒生中國企業（不斷更新）
【美股市況】英倫銀行日內即將買債　美滙轉跌（不斷更新）
【美股市況】英倫銀行日內即將買債　美滙轉跌（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款