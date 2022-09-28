▲ 【香港通關】葉劉淑儀：個人預測下月有望實現「0+0」 全視乎兩因素而定

本港入境檢疫安排已改為「0+3」，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受本地傳媒專訪時表示，相信日後能否放寬至「0+0」要視乎數據，若確診、入院等數字一直下降，有機會在10月內實現「0+0」，但今次她強調這是個人預測，不是行會資料。

政府目前難以提出「0+0」路線圖

葉劉淑儀表示，因為現時仍有約2000名新冠患者留院，需要平衡對經濟及醫療系統等方面影響，亦要照顧一老一幼，因此政府目前難以提出路線圖。

她指，本港在防疫措施下，競爭力已受影響，但香港本身有吸引力，加上背靠內地龐大的市場，她相信有條件追落後，甚至較以往更佳。只有極少數跨國企業遷離後不重返香港，多個商會都希望香港盡快開關，反映他們都希望回港發展。

「口罩令」可較後才解除

而在社交距離措施方面，葉劉淑儀表示，政府遲早都要放寬，但同樣需檢視檢視數據，而「口罩令」可較後才解除，因為戴口罩有保護作用，亦不影響經濟，反而可先放寬食肆營業限制，例如每枱人數上限可以增加，同時可考慮放寬容許現場表演。

至於本港出現移民潮，她重申香港有關自由受《基本法》保障，相信香港陸續開關後，將有一定吸引力，很多人會回流。如香港要吸引全球優才，便需要採取進取的政策，而她相信新一份《施政報告》會作交代。

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編輯：姚卓然