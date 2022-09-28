【非交易所產品】證監會與金管局聯合調查　去年購買投資產品人數增加5%至77萬名

證監會與金管局發表有關持牌法團和註冊機構於2021年銷售非交易所買賣投資產品情況的聯合調查結果，調查顯示雖然疫情持續及市場環境困難，但購買投資產品的投資者數目卻增加5%至77萬名，從事投資產品銷售的公司總數亦微升至390家。

調查顯示，2021年銷售的50,150億元投資產品中，結構性產品（23,850億元或48%）依然是受訪公司主要銷售的產品種類，其次是集體投資計劃（14,910億元或30%）及債務證券（8,180億元或16%）。按購買投資產品的投資者數目計算，集體投資計劃是最受歡迎的產品。

股票掛鈎結構性產品總交易額升5％

股票掛鈎結構性產品的總交易額上升5%至16,740億元，主要受惠於相關科網及科技股在2021年上半年交投暢旺，而集體投資計劃的整體交易額則在認可集體投資計劃銷售的帶動下上升5%至14,910億元。

至於債務證券的總交易額，受利率前景不明的拖累，減少23%至8,180億元，加上其他結構性產品的銷售下滑，成為導致持牌法團及註冊機構於2021年的投資產品整體銷售下跌12%的主因。

另外，是次調查發現，共有70家公司使用網上平台銷售投資產品，較上次調查時增加了21%。集體投資計劃仍是當中最受歡迎的產品類別，佔網上總銷售的91%。在投資於集體投資計劃的客戶中，約有65%在網上進行交易，而相關網上交易佔所有集體投資計劃的總交易額的18%。

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記者：余倩敏