▲ 【美國加息】富國銀行：美息會於明年首季升到4.75至5厘 聯儲局貨幣政策要到明年底才會U型轉向

美國聯儲局連續3次加息0.75厘，富國銀行認為，美國經濟穩健，令聯倬局有能力對抗通脹，預期聯儲局繼續大手加息，最新預測聯儲局目前至明年初料會再加息1.75厘，較原先估計的1厘大幅提高。富國銀行估計，美息會於明年首季升到4.75至5厘，其中今年11月加息0.75厘，12月加息0.5厘。

今年來聯儲局加息3厘，並預期加息周期會於2023年完結，屆時聯邦基金利率會升到4.5厘至4.75厘，為1980年以來最高水平。

「經濟顯示具韌性，意味聯儲局可進一步收緊貨幣政策，減緩經濟增長速度，並使通脹回落到當局2%的通脹目標。」富國銀行指，該行最新的美息估計，反映聯儲局會「不惜一切代價」去控制通脹。

利率期貨顯示，聯儲局於11月加息0.75厘的機會率約70%，聯邦基金利率於2023年於4.5厘見頂。

富國銀行認為，聯儲局不會在看到經濟出現第一個疲弱跡象時便減息，預期貨幣政策要到明年底才會出現U型轉向。

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編輯：陳韻妍