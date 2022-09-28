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【美國加息】富國銀行：美息會於明年首季升到4.75至5厘　聯儲局貨幣政策要到明年底才會U型轉向

宏觀解讀 09:41 2022/09/28

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【美國加息】富國銀行：美息會於明年首季升到4.75至5厘　聯儲局貨幣政策要到明年底才會U型轉向

美國聯儲局連續3次加息0.75厘，富國銀行認為，美國經濟穩健，令聯倬局有能力對抗通脹，預期聯儲局繼續大手加息，最新預測聯儲局目前至明年初料會再加息1.75厘，較原先估計的1厘大幅提高。富國銀行估計，美息會於明年首季升到4.75至5厘，其中今年11月加息0.75厘，12月加息0.5厘。

布拉德：需要適當應對通脹　避免重演上世紀70年代滯脹【下一頁】

今年來聯儲局加息3厘，並預期加息周期會於2023年完結，屆時聯邦基金利率會升到4.5厘至4.75厘，為1980年以來最高水平。

「經濟顯示具韌性，意味聯儲局可進一步收緊貨幣政策，減緩經濟增長速度，並使通脹回落到當局2%的通脹目標。」富國銀行指，該行最新的美息估計，反映聯儲局會「不惜一切代價」去控制通脹。

金管局：樓市不止受息率因素影響【下一頁】

利率期貨顯示，聯儲局於11月加息0.75厘的機會率約70%，聯邦基金利率於2023年於4.5厘見頂。

富國銀行認為，聯儲局不會在看到經濟出現第一個疲弱跡象時便減息，預期貨幣政策要到明年底才會出現U型轉向。

相關文章：【儲行官員】梅斯特放鷹　需更大幅加息及緊縮更久來應對高通脹

相關文章：【美國加息】聯儲局主席鮑威爾：美國經濟受疫情干擾後或正進入「新常態」

編輯：陳韻妍

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貨幣政策 宏觀分析 經濟 減息 加息 美國聯儲局 利率期貨 通脹

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