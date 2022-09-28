煤氣烹飪中心45周年　專業烹飪課程培育廚藝人才

獎項：最佳專業烹飪進修學校品牌



煤氣烹飪中心至今成立45載，堅持秉承「Ignite The Passion of Cooking」使命，積極向大眾推廣明火煮食和廚藝訓練。品牌憑藉專業、可靠的廚藝培訓服務，讓港人留下深刻印象。近年，品牌更積極邀請各地名廚擔任導師，為學員提供更專業、可靠的學習空間，與各位廚藝愛好者並肩成長。



香港人識飲識食，對飲食有一定要求，特別是中菜，講求色香味俱全，「鑊氣」是最重要。明火煮食是煤氣烹飪中心相當重視的一環，他們會定期舉辦不同的專業和特色烹飪課程，只要是熱衷於廚藝的朋友，無論大人、小孩，新手或想進修廚藝，只要在導師細心的帶領下，都可在輕鬆和諧的氣氛下，享受多樣化的烹飪體驗，並輕易地掌握烹飪要訣，提升入廚樂趣。品牌希望藉此能提升大眾對明火煮食的熱情，為入廚生活更添優質和時尚。



善用網上平台 無邊界享受煮食樂趣



煤氣烹飪中心認為，「煮食」對大眾更像一種藝術，而且大家對烹飪教學要求愈來愈高。對此，品牌為配合市場的發展，不時會邀請本地和國際級名廚作烹飪示範，亦會與國際品牌合作，舉辦產品示範課程，促進與學員間互相交流。



面對疫情的挑戰，煤氣烹飪中心亦充分發揮了互聯網平台優勢，針對情況適時推出網上烹飪班。過程中，學員可於網上觀看直播及錄影教學，更可即時向導師提問與互動，足不出戶便可盡情享受煮食樂趣。



同時，家長若希望啟發和培養小孩對煮食的靈感和興趣，體驗是很重要的一環。煤氣烹飪中心便特別開辦「十項全能小童星育成計劃」，由專業廚藝導師主理，全方位教授小朋友煮食技巧及餐桌禮儀，讓他們學習烹調中、法、日、韓等多國菜式的烹調技巧。

▲ 不少名人紅星也曾在煤氣烹飪中心修讀「法國專業烹飪文憑課程」，梁詠琪（GiGi）便是其中之一。

專業烹飪文憑 獲法國政府認證



作為推廣明火煮食和廚藝訓練的領軍品牌，煤氣烹飪中心近日更榮獲「最佳專業烹飪進修品牌」獎項，足證優質的烹飪教學獲得各界認可。煤氣烹飪中心認為，開發專業化的課程內容，以及緊貼全球飲食潮流的腳步，是品牌賴以成功的關鍵。而品牌的課程內容在業內可謂享負盛名，當中專業化的課程編制，讓學員人數長期穩定增長，累積相當的學員基礎。



為了提升課程的專業化，品牌在2014年起與全球知名的Disciples Escoffier法國廚師會合作，舉辦本地首個傳統法國烹飪藝術文憑課程，由米芝蓮星級或國際知名大廚親授烹飪技巧，學員在港上課及通過考試，便可獲由法國教育部頒發的「法國廚藝訓練證書」。專業貼心導師更會全程跟進學員進度，務求令學員掌握烹飪技巧，如基本刀工等，循序漸進地學習法國菜精髓。課程期間，學員更有機會獲安排到米芝蓮星級餐廳或星級酒店實習，與大廚近距離交流。此外，學員修畢課程，可取得在法國開設餐廳的資格，讓他們發展夢想。

▲ 藝人苟芸慧從名廚黃亞保手上獲頒「大師級中菜訓練課程」證書。

人氣課程系列承傳飲食文化



不同國家的菜式，烹飪手法盡不同，亦蘊藏各地不同的飲食文化。一位出色的廚師更要突破地域，全面了解不同市場的口味，才可設計出新菜式，在芸芸人海中脫穎而出。煤氣烹飪中心重視課程的多元性，並針對實踐優質教育體驗，面向國際，邀請世界各地名廚擔任星級導師，課程涵蓋中、韓、法等多國菜式，務求滿足學員不同需要。



「大師級中菜訓練課程」：

• 由唯一於中華廚藝學院完成全部課程的廚師黃亞保任教，除了訓練刀工之外，學員更會學習挑選食材及9種中菜烹飪技巧。



「韓國正宗料理證書課程」：

• 米芝蓮名廚導師Chef Una Yoo則會教授正宗韓國料理的製作秘訣，例如秘製韓國醬料、韓式泡菜及小菜等，使學員更了解地道韓式風味，輕鬆煮出各道街頭小食，以至傳統韓式宴客菜。

▲ 韓籍米芝蓮名廚導師Chef UnaYoo。

（特約）