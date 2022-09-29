菁莨自家研發養身中草藥茶葉　為都市人健康「打氣」

獎項：最受歡迎養身茶葉品牌



隨着大眾日益注重保健養身，不少企業都積極研發及推出切合市場需要的健康保健食品，讓生活與工作繁忙的都市人能夠簡單透過日常飲食，提升身體質素。其中，成立於2016年的菁莨生物科技有限公司（下稱菁莨）就透過自主研發的生物發酵技術，把中草藥配方與茶葉完美結合，成為具備草本營養精華的茶葉，讓大眾能在繁忙的生活中輕鬆為身體「打氣」。



菁莨常務董事黃素芬（Joanne）表示，菁莨由創辦人陳東陽於2016年在香港成立。「作為香港本土品牌，菁莨秉承質量為先的產品精神，專注藥食同源營養產品的研發，主要產品為養身茶葉。」她續指出，因應業務拓展需要，菁莨翌年在深圳設立分公司，並於東莞常平自設研發生產基地，為兩地客戶提供優質的茶葉產品。「目前在香港銷售的產品約有18款，而在內地則有逾20款。」



泡一杯茶 多一點營養



談及品牌與產品的源起，Joanne透露，公司創辦人陳東陽自小已服用中藥材燉湯，對其營養價值非常認同，而因應母親年事漸高，亦有高血壓、高血糖、高血脂等「三高」現象，所以不時會購買一些中藥材供母親煮水服用，調理身體。「由於陳先生喜愛喝茶，他有日突然想到，如果藥材的煎煮能像泡茶一樣簡單方便，既可獲得營養，又能省去煎煮麻煩，日常飲用自然更簡單方便。」



Joanne表示，全因這個突然閃過的想法，陳東陽特意進行市場調查，發現都市人由於生活節奏急速，經常加班應酬，食無定時，但日常會煲湯、燉湯調理身體的人卻又寥寥可數，令身體出現亞健康問題，對營養補充存在一定需求。「所以陳先生決定自行創業，運用其知識和經驗，加上專業團隊的支援，為市民提供富有營養，且簡單而用的茶葉。」



穿梭中港 齊心研發營養茶湯



為確保產品的功效和質素，陳東陽於2017年在深圳設立菁莨的分公司，同年在東莞常平購建佔地8,000平方米的「菁莨生物科技大廈」，並取得食品安全企業標準認證。2018年，菁莨與湖北中醫藥大學湖北省藥用植物研發中心簽訂產學研究合作協議，以「茶二代」為代表，對中草藥保健茶、保健品等業務展開合作。



「研發期間，陳先生經常穿梭香港和內地，跟一眾學者教授溝通學習，並不斷嘗試。」Joanne指出，經過多次的嘗試，菁莨終於研發出一套全新的茶葉加工技術——生物發酵，利用先進儀器，科學萃取不同植物的營養精華，再通過生物發酵技術，把這些營養與茶葉融為一體，解決中草藥需要長時間烹煮才能釋放營養價值的問題，做到「簡單泡茶，營養如湯」。「客戶飲用時毋須洗茶，只須直接把茶葉加到杯中並加水，等待3分鐘後便可喝到一杯適合自己營養需求，而又茶香怡人的營養茶湯。」



門市網店雙管齊下 針對都市人亞健康



為使更多人認識並體驗到菁莨草本精華茶葉的好處，品牌在香港及國內均設有專門店，包括「菁莨純茶空間」及「菁莨」，而在內地網上平台京東、淘寶更設有官方旗艦店。「現時我們的客戶年齡層以20、30多歲的年輕人或上班族為主，箇中原因除可能與茶包的使用方式簡單便捷有關外，更因產品種類繁多，能夠迎合他們自用，以至送贈親朋的需要。」Joanne補充指出，由於旗下產品大多針對都市人亞健康問題如消化不良、失眠、尿酸過高及「三高」等而研發，因此不少客戶乃特意為家人選購。



持續的疫情雖然喚起大眾對健康保健的關注，惟隨着市民減少外出，Joanne不諱言對公司的零售業務亦有一定影響，「所以近年我們除積極加強品牌的推廣，參與不少商會活動、逆市增設門市，讓更多人認識菁莨的產品外，我們稍後更會更新品牌的本地網站，讓香港市民能以更便捷的方式選購心儀產品。」她總結時強調，菁莨未來會繼續就都市人的亞健康問題提供適切的茶葉產品，讓大眾可隨時隨地輕鬆養身。

▲ 為了讓更多人能認識菁莨草本精華茶葉的好處，菁莨在香港開設了3間專門店。圖為位於將軍澳中心的分店。

3大系列萃取草本精華



菁莨，代表了取草本植物之精華，製作品質精良產品的意思。在選材方面，菁莨的茶葉主要選用雲南古樹普洱、鳳凰單樅、英德英紅、恩施富硒綠茶；而中藥材方面，則主選長白山5年以上西洋參、霍山鐵皮石斛及天然蔬果，經測試化驗，符合食品安全的純天然材料才會使用。



目前，菁莨草本茶葉主要分為「良茶」、「燉茶」及「易控堂」3個系列，當中「良茶」系列以蔬果配製，針對一些日常症狀如熱氣、口乾舌燥等而設；而「燉茶」系列以名貴藥材配製，日常飲用，以調節養生，補充營養為主；至於「易控堂」系列則以多種草本植物配製而成，針對濕氣重、痛風、「三高」等問題。



(特約)