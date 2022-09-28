▲ 【內銀股】建行擬斥60億人幣設消費金融公司 持逾83%股權

中國建設銀行 （00939） 公布，擬出資60億元人民幣投資設立建信消費金融公司，持83.33%股權，作為所屬一級控股子公司管理。

該行指，擬與北京國資公司及王府井集團共同出資設立建信消金公司。建信消金公司註冊資本為72億元人民幣，其中，建行擬出資60億元人民幣，持股比例為83.33%；北京國資公司擬出資8億元人民幣，持股比例為11.11%；王府井擬出資4億元人民幣，持股比例為5.56%。

該行收到中國銀保監會同意籌建建信消金公司的批覆，而經營範圍為包括發放個人消費貸款；接受股東境內子公司及境內股東的存款；向境內金融機構借款、發行金融債券、境內同業拆借、代理銷售與消費貸款相關保險產品和固定收益類證券投資業務等。

該行指，資金來源為該行自有資金，是次投資是促進和消費增長、激發居民消費潛力、增強消費對經濟發展的基礎性作用所推出的重要舉措。

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編輯：姚卓然