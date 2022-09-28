【日本旅行】日本入境有指定App 　一文看清登記教學、接受哪些檢測方法（附連結）

日本首相岸田文雄日前表示，10月11日起將放寬出入境措施，包括允許個人自由旅行，恢復短期停留旅客免簽證安排。不少視日本為「第二鄉下」的港人，如果計劃返鄉的話，有甚麼必需要安裝的應用程式？無接種疫苗的話，日本指定需要出示的「72小時內檢驗新冠病毒陰性證明」，將接受甚麼檢測方式？

根據日本截至昨（27日）的新政策，入境日本已不需要提交「受付濟證」日本機構擔保香港人的證書，不過還需要在手機App「MySOS」上預先遞交以下資料：護照、72小時內檢驗新冠病毒陰性證明（如打不齊日本要求的3針。10月11日後，日本將接受世界衞生組織緊急許可的疫苗，「科興」疫苗也將獲得日本政府認可。）或疫苗接種記錄（如已打3針），健康、住所問卷調查。

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下載App後，用戶首先要確認了解一系列入境資訊及App說明，然後需填寫護照號碼、出生年月日、姓名來啟用：

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該「72小時內檢驗新冠病毒陰性證明」所指定的檢測方式，包括市面上流行的PCR檢測方法，並不接受一般快速測試。用戶可到市面上醫療機構，或在香港國際機場內一些醫療機構中完成。

入境日本接受的檢測方法一覽：

核酸增幅檢測（Nucleic acid amplification test）NAAT法: PCR，LAMP，TMA，TRC，Smart Amp，NEAR，Next generation sequence

抗原定量檢測（Quantitative antigen test）CLEIA/ ECLIA

需要注意的是，由於檢測需時，建議事先預約做檢測，或預早至少3小時甚至更多時間抵達機場。並需要匯入該份檢測陰性證明到「MySOS」App。

至於打齊3針的用戶，就可以把疫苗接種記錄匯入該App，以此取代「72小時內檢驗新冠病毒陰性證明」，毋須進行檢測入境。

完成健康、住所問卷調查有QR code

另一在App上必填的「健康、住所問卷調查」，就將要填寫重要資料如：

前往日本、離開日本的航班資料

抵達日本後入住的酒店或接待所的資料

是否曾與患者接觸

最後14日到過的國家／地區（如無離開香港，只選香港便可）

完成問卷後，MySOS亦會出現一個QR Code（二維碼），用戶需要在入境日本時出示該QR Code。

完成問卷及上載所有文件後，檢疫手續狀態會變成「等待審查」，MySOS App頁面亦會變成綠色，審查完畢則會變成藍色：

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隨著各地區防疫政策、疫苗要求等持續更新，用戶也需於準備出發前留意相關政策。近日亦有提供旅遊資訊的初創公司整合了全球大部分國家或地區的入境要求，讓旅客可以直接點對點搜尋，輸入出發地﹑目的地﹑護照類別，以及有沒有打疫苗，了解指定目的地的入境要求：

【旅遊必睇】網站Sherpa點對點搜尋 手機快速查看各國入境要求（附連結）

責任編輯：張寶燕

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