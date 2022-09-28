  • 30°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 14:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】滙豐跌逾4%　碧桂園、碧服齊挫逾11%破底　恒指午後曾跌500點（不斷更新）

股市 14:32 2022/09/28

分享：

分享：

人幣兌美元失守7.2算，美滙指數升穿114水平，港股半日續跌逾400點，再創近11年低。滙豐 （00005） 跌4%，ATM跌逾1%至2%，內房物管股下挫，旭輝 （00884） 跌26%；碧桂園 （02007） 跌逾9%；碧桂園服務 （06098） 跌一成。恒指低開156點，開市後跌幅擴大，曾跌近500點，低見17360點，恒指中午收報17442點，跌417點，成交523億元。科指跌2.6%，報3570點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +9
    +8

即市走勢︰

【14：31】阿里巴巴 （09988） 最新跌3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌逾3%；京東 （09618） 跌逾4%。

【14：05】大市跌幅略收窄至約400點，報17454點，跌405點；科指跌2.4%，報3577點。

【14：02】新奧能源 （02688） 逆市靠穩升0.5%，已是表現最好藍籌；碧桂園系齊跌逾11%，藍籌中最差。

【13：57】【國泰293】國泰據報與波音和空中巴士洽購新貨機　惟股價回吐4%

【13：57】【第四季展望】恒生薛永輝：恒指有機會下試2011年16500點低位　惟下跌空間已相當有限

【13：35】【新股IPO】中創新航3931據報以38元定價　屬招股範圍下限

【13：29】恒指跌500點後幅擴即略為收窄，最新跌約440點。

【百度9888】百度蘿蔔快跑將於上海啟動自動駕駛全無人測試　股價午後跌近3%

【13：14】港股跌幅擴大至500點，跌505點，報17354點；科指跌3.3%，報3547點。

【13：14】滙豐 （00005） 午後跌近5%，低見40.4元；渣打 （02888） 跌近4%，低見48.05元。

【13：11】碧桂園 （02007） 跌逾11%，破底低見1.92元；碧桂園服務 （06098） 亦跌逾11%，低見12.54元破底。

【13：07】小鵬汽車 （09868） 午後初段跌逾一成，破底低見50.25元，成交4.1億元。

【13：01】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 午後初段跌近2%；騰訊 （00700） 跌逾1%；小米 （01810） 跌逾3%；京東 （09618） 跌逾4%。

【13：00】恒生指數午後初段跌約425點，報17434點。科指跌2.7%，報3569點。

【12：17】【電動車】蔚來半日插7%創逾三個月低　李斌承認誤將中國營運模式套用至歐洲、疊加能源危機減慢擴張速度

【12：00】恒指中午收報17442點，跌417點，成交523億元。科指跌2.6%，報3570點。滙豐 （00005） 跌4%，ATM跌逾1%至2%，內房物管股下挫，旭輝 （00884） 跌26%；碧桂園 （02007） 跌逾9%；碧桂園服務 （06098） 跌一成。

【11：41】恒指中午收市前，最新跌400點，報17459點；科指跌2.5%，報3576點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.8%；深證跌1.5%；創業板指跌1.9%。

【11：30】【跨境理財通】波動市不失樂觀？　滙豐：逾6成南向投資者期望年度收益率7至9厘

【11：22】煤炭股普遍逆市向好，神華 （01088） 升0.2%；兗礦能源 （01171） 升0.9%；兗煤澳大利亞 （03668） 升逾1%。

【11：14】大市跌幅收窄至400點內，最新報17475點，跌385點。科指跌2.5%，報3575點。

【11：11】【中國經濟】官媒：人行料維持一定逆回購操作力度　季末對流動性影響相對可控

【10：56】旭輝 （00884） 跌幅擴大至26%，跌穿1元，破底低見0.93元，成交3.6億元。

【內房危機】旭輝大瀉兩成　市傳旭輝內部信流出　賬面有逾300億人幣現金、但絕大部分無法滿足合理按需要使用

【10：46】小鵬汽車 （09868） 跌逾9%，破底低見50.8元；理想汽車 （02015） 跌逾6%；蔚來 （09866） 跌逾7%。

【10：44】【人才流失】謝清海：惠理正將部分香港員工遷至新加坡並擴大在星業務　「惠理正在跟隨資本流動」

【10：40】【異動｜內房】雙重夾擊挫內房　碧桂園跌9%、旭輝瀉兩成

【10：38】被譽為防守性強的公用股亦下挫，中電 （00002） 跌逾4%，破底低見58.85元；煤氣 （00003） 跌3%，破底低見6.85元；電能 （00006） 亦跌逾3%，破底低見38.9元；長建 （01038） 跌半成，破底低見39.25元。

【10：31】大市跌勢略為喘定，最新跌約415點，今早曾跌最多499點，低見17360點。

【10：26】創科 （00669） 股價跌逾7%，破底低見73元。

【10：23】大市跌幅擴大至近500點；科指跌3.2%。

【10：21】【人民幣走勢】人民幣失7.22、創2008年以來低位　人行傳要求恢復定價工具

【10：18】碧桂園 （02007） 跌幅擴至9%，破底低見1.96元。

【10：17】滙豐 （00005） 跌逾4%，低見40.65元；友邦 （01299） 跌逾3%，破底低見65.4元。

【10：14】手機設備股下跌，舜宇 （02382） 跌逾3%，破底低見76.5元；瑞聲 （02018） 跌0.7%；高偉電子 （01415） 挫逾14%，低見12.3元；丘鈦 （01478） 跌逾3%。

【AAPL】蘋果據報放棄今年增產600萬部iPhone 14系列的計劃　內地iPhone購買量下跌

【10：13】恒指最新跌400點，報17454點，跌405點。科指跌2.7%，報3568點。

【10：11】東瀛遊 （06882） 股價回吐一日後，今早逆市再升逾8%，高見1.01元；縱橫遊 （08069） 跌逾3%；專業旅運 （01235） 則未見成交，暫無升跌。

【10：09】吉利 （00175） 跌6%；比亞迪 （01211） 跌逾2%；長汽 （02333） 跌逾4%；廣汽 （02238） 跌逾2%。

【10：07】港鐵 （00066） 6連跌，股價今早再跌逾3%，破底低見35.9元。

【09：59】玖紙 （02689） 最新挫逾10%，破底低見5.13元。

【09：52】人民幣中間價報7.1107，下調385點，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 挫近7%，破底低見1.98元；雅居樂 （03383） 跌逾3%，低見2.04元亦破底，龍湖 （00960） 跌逾2%。

【09：48】中國中免 （01880） 逆市升近2%，破頂高見194.7元。 

【09：45】大市跌幅擴大至逾300點，恒指跌324點，報17535點；科指跌2.3%，報3585點。

【09：43】藥明生物 （02269） 逆市向上，股價升逾1%，高見49.6元。

【09：38】阿里巴巴 （09988） 早段跌近2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾1%；京東 （09618） 挫逾4%。

【09：35】玖紙 （02689） 績後下挫，早段跌幅擴大至逾6%，破底低見5.4元。

【09：33】山東墨龍 （00568） 逆市升8%，高見3.44元。

【09：32】旭輝 （00884） 早段挫2成，破底低見1元，成交4232萬元。

【09：31】滙豐 （00005） 開市後跌逾3%，低見41.05元。

【09：31】港股開市後跌逾200點，報17582點，跌277點。

【09：26】【業績｜紙業】玖紙低開3%　末期息削逾9成至2.2仙　全年度少賺54%　加價遠較成本增速慢

【09：23】滙豐 （00005） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 齊跌逾1%，恒指低開156點，開報17703點；科指跌1.5%，報3613點。

【09：13】期指開報17630點，跌199點或1.1%。

【09：00】【內銀股】建行擬斥60億人幣設消費金融公司　持逾83%股權

【08：50】歌禮製藥 （01672） 公布，皮下注射PD-L1抗體ASC22（「恩沃利單抗」）用於慢性乙型肝炎功能性治癒的IIb期擴展隊列研究，已完成首例患者給藥。

【08：31】恒指黑期最新報17632點，跌221點；道指期貨升88點，報29291點。

【07：54】【新股IPO】萬物雲2602以49.35元定價　香港部分不足額認購、一手中籤率為100%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】零跑汽車9863下限定價未獲足額認購　一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【港元滙價】港滙跌至7.85弱方　金管局今晨承接19.39億港元沽盤（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報17576點，跌283點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報41.89元，較港收市價低0.56元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報276.94元，較港收市價低3.86元或1.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.41元，較港收市價1.49元或1.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】道指步入技術性熊市後，美股周二反覆波動，尾市漲跌不一，道指高開後一度反彈398點，其後蒸發所有升幅，尾段跌幅曾擴大至逾300點，一度失守29000關，全日收市計，道指與標指連續第六個交易日下跌，道指跌125點或0.4%，報29134點；標指跌7點，報3647點；納指則升26點或0.25%，報10829點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 ADR 港股ADR 恒生指數 美股

下一篇文章

【南韓救市】南韓將緊急回購2萬億韓元債券　並考慮推救市方案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】北溪天然氣管道受襲爆炸　德國丹麥稱受蓄意破壞　惟未被視為對北歐攻擊
【俄烏戰爭】北溪天然氣管道受襲爆炸　德國丹麥稱受蓄意破壞　惟未被視為對北歐攻擊
【親子針卡】「疫苗通行證」新安排周五起實施　安心出行可加入長者兒童等針卡、上限最多8人
【親子針卡】「疫苗通行證」新安排周五起實施　安心出行可加入長者兒童等針卡、上限最多8人
【Morning精點】新加坡銀行：英國和英鎊或墮「披索式風險」　租客退租全屋牆身發霉業主崩潰
【Morning精點】新加坡銀行：英國和英鎊或墮「披索式風險」　租客退租全屋牆身發霉業主崩潰
【美股期貨】美國10年期債息觸4厘、美滙指數續創20年高　道指期貨跌167點、納指期貨再跌近1%（不斷更新）
【美股期貨】美國10年期債息觸4厘、美滙指數續創20年高　道指期貨跌167點、納指期貨再跌近1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期挫216點　美團港交所ADR受壓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期挫216點　美團港交所ADR受壓（不斷更新）
【港股市況】滙豐跌逾4%　碧桂園、碧服齊挫逾11%破底　恒指午後曾跌500點（不斷更新）
【港股市況】滙豐跌逾4%　碧桂園、碧服齊挫逾11%破底　恒指午後曾跌500點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款