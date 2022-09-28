【港股市況】滙豐早段跌3%　碧桂園挫近7%藍籌最傷　恒指跌逾300點續尋底（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，港股今早則續低開逾150點。滙豐 （00005） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 齊跌逾1%，恒指低開156點，開報17703點；科指跌1.5%，報3613點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：07】港鐵 （00066） 6連跌，股價今早再跌逾3%，破底低見35.9元。

【09：59】玖紙 （02689） 最新挫逾10%，破底低見5.13元。

【09：52】人民幣中間價報7.1107，下調385點，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 挫近7%，破底低見1.98元；雅居樂 （03383） 跌逾3%，低見2.04元亦破底，龍湖 （00960） 跌逾2%。

【09：48】中國中免 （01880） 逆市升近2%，破頂高見194.7元。

【09：45】大市跌幅擴大至逾300點，恒指跌324點，報17535點；科指跌2.3%，報3585點。

【09：43】藥明生物 （02269） 逆市向上，股價升逾1%，高見49.6元。

【09：38】阿里巴巴 （09988） 早段跌近2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾1%；京東 （09618） 挫逾4%。

【09：35】玖紙 （02689） 績後下挫，早段跌幅擴大至逾6%，破底低見5.4元。

【09：33】山東墨龍 （00568） 逆市升8%，高見3.44元。

【09：32】旭輝 （00884） 早段挫2成，破底低見1元，成交4232萬元。

【09：31】滙豐 （00005） 開市後跌逾3%，低見41.05元。

【09：31】港股開市後跌逾200點，報17582點，跌277點。

【09：26】【業績｜紙業】玖紙低開3% 末期息削逾9成至2.2仙 全年度少賺54% 加價遠較成本增速慢

【09：23】滙豐 （00005） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 齊跌逾1%，恒指低開156點，開報17703點；科指跌1.5%，報3613點。

【09：13】期指開報17630點，跌199點或1.1%。

【09：00】【內銀股】建行擬斥60億人幣設消費金融公司 持逾83%股權

【08：50】歌禮製藥 （01672） 公布，皮下注射PD-L1抗體ASC22（「恩沃利單抗」）用於慢性乙型肝炎功能性治癒的IIb期擴展隊列研究，已完成首例患者給藥。

【08：31】恒指黑期最新報17632點，跌221點；道指期貨升88點，報29291點。

【07：54】【新股IPO】萬物雲2602以49.35元定價 香港部分不足額認購、一手中籤率為100%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】零跑汽車9863下限定價未獲足額認購 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【港元滙價】港滙跌至7.85弱方 金管局今晨承接19.39億港元沽盤（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報17576點，跌283點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報41.89元，較港收市價低0.56元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報276.94元，較港收市價低3.86元或1.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.41元，較港收市價1.49元或1.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】道指步入技術性熊市後，美股周二反覆波動，尾市漲跌不一，道指高開後一度反彈398點，其後蒸發所有升幅，尾段跌幅曾擴大至逾300點，一度失守29000關，全日收市計，道指與標指連續第六個交易日下跌，道指跌125點或0.4%，報29134點；標指跌7點，報3647點；納指則升26點或0.25%，報10829點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能

責任編輯︰梁浩碩