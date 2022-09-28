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【港股市況】恒指黑期跌221點、道指期貨升88點　零跑汽車、萬物雲未獲足額認購（不斷更新）

股市 09:00 2022/09/28

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港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，惟港股料再尋底，大市若跟ADR走勢，恒生指數今料再低開283點，恒指料開報17576點。滙豐 （00005） ADR折合報41.89元，較港收市價低0.56元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報276.94元，較港收市價低3.86元或1.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.41元，較港收市價1.49元或1.9%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：00】【內銀股】建行擬斥60億人幣設消費金融公司　持逾83%股權

【08：50】歌禮製藥 （01672） 公布，皮下注射PD-L1抗體ASC22（「恩沃利單抗」）用於慢性乙型肝炎功能性治癒的IIb期擴展隊列研究，已完成首例患者給藥。

【08：31】恒指黑期最新報17632點，跌221點；道指期貨升88點，報29291點。

【07：54】【新股IPO】萬物雲2602以49.35元定價　香港部分不足額認購、一手中籤率為100%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】零跑汽車9863下限定價未獲足額認購　一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【港元滙價】港滙跌至7.85弱方　金管局今晨承接19.39億港元沽盤（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報17576點，跌283點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報41.89元，較港收市價低0.56元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報276.94元，較港收市價低3.86元或1.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.41元，較港收市價1.49元或1.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】道指步入技術性熊市後，美股周二反覆波動，尾市漲跌不一，道指高開後一度反彈398點，其後蒸發所有升幅，尾段跌幅曾擴大至逾300點，一度失守29000關，全日收市計，道指與標指連續第六個交易日下跌，道指跌125點或0.4%，報29134點；標指跌7點，報3647點；納指則升26點或0.25%，報10829點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 ADR 港股ADR 恒生指數 美股

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