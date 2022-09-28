【恒指夜期+ADR】英倫銀行出招夜期挾升202點　阿里美股彈（不斷更新）

踏入期指結算時刻，英倫銀行出招反而挾期指淡友，夜期急升202點，阿里美股及滙豐ADR大升，而反映中概股走勢的納指金龍中國指數跌0.2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 41.07 +2.7% 騰訊ADR 277.49 +1.3% 美團ADR 170.77 +1.2% 阿里巴巴美股 77.79 +4.1%

北水錄59.2億元淨流入 下半年以來最多 大手買恒生中國企業

北水今日錄得59.2億元淨流入，為下半年以來最多的一個交易日。當中以恒生中國企業 （02828） 淨流入最多，達10.3億元，藥明 （02269） 及美團 （03690） 亦分別錄得4.5億元及3.6億元淨流入。淨流出方面，友邦 （01299） 及吉利 （00175） 分別有2.2億元及1.7億元淨沽盤。

▼ 點擊圖片放大

內房物管股挫、旭輝大插逾3成 恒指跌609點續尋底

人幣兌美元失守7.2算，美滙指數升穿114水平，港股再插600點，創2011年10月以來最低收市位。滙豐 （00005） 跌逾5%曾失40元，ATM跌逾2%至4%，內房物管股挫，旭輝 （00884） 大插32%，碧桂園 （02007） 跌近13%；碧桂園服務 （06098） 跌近12%。恒指低開156點，開市後跌幅擴大，尾市跌逾600點，恒指跌609點，收報17250點，成交1087.5億元。科指跌3.9%，報3526點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 石藥 7.40 +0.4 +1 13 恒安 34.20 無升跌 0 10 中升控股 33.05 -0.6 -1 7 友邦 65.60 -3.4 -45 13 阿里巴巴 74.70 -4.1 -51 21 滙豐 40.00 -5.8 -79 8

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

即市走勢︰

【22：27】夜期升202點

【21：40】恒指夜期升147點，報17395點。

【18：40】恒指夜期升94點，報17342點。

【16：31】【新股IPO】兩新股暗盤均潛水 零跑汽車跌逾一成、一手帳面蝕至少700元 萬物雲跌約8%

【16：30】【MPF】積金評級：9月至今人均強積金蝕約1.5萬元 年初起計人均蝕逾5萬元

【16：10】滙豐 （00005） 跌逾5%曾失40元，ATM跌逾2%至4%，內房物管股挫，旭輝 （00884） 大插32%，碧桂園 （02007） 跌近13%；碧桂園服務 （06098） 跌近12%。恒指跌609點，收報17250點，成交1087.5億元。科指跌3.9%，報3526點。

【15：55】恒指U盤前跌611點，報17248點。

【15：53】【ETF】恒生投資管理李佩珊：盈富基金推出人民幣櫃枱後 市場反應不俗

【15：30】【保險股】友邦宣佈收購菲律賓MediCard 加速發展當地「綜合健康策略」

【15：29】滙豐 （00005） 跌幅擴至逾6%，跌穿40元關口，低見39.85元；渣打 （02888） 跌逾5%；恒生 （00011） 跌逾3%破底，東亞 （00023） 、中銀香港 （02388） 亦跌逾3%。

【15：15】阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾2%；美團 （03690） 跌逾3%。

【15：13】滙豐 （00005） 觸40元關口，跌5.8%。

【15：11】恒指尾市跌600點，報17256點，跌604點；科指跌3.8%，報3525點。

【15：07】滙豐 （00005） 尾市跌逾5%，低見40.2元，成交15億元。

【15：00】恒指跌近550點，跌至17300點水平，低見17309點。

【14：51】商湯 （00020） 跌5%，低見1.74元再創新低。

【14：46】碧桂園 （02007） 跌幅進一步擴大，股價最新跌逾13%，破底低見1.86元。

【14：43】恒指最新跌幅再擴至500點，科指跌3.2%。

【14：31】阿里巴巴 （09988） 最新跌3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌逾3%；京東 （09618） 跌逾4%。

【14：05】大市跌幅略收窄至約400點，報17454點，跌405點；科指跌2.4%，報3577點。

【14：02】新奧能源 （02688） 逆市靠穩升0.5%，已是表現最好藍籌；碧桂園系齊跌逾11%，藍籌中最差。

【13：57】【國泰293】國泰據報與波音和空中巴士洽購新貨機 惟股價回吐4%

【13：57】【第四季展望】恒生薛永輝：恒指有機會下試2011年16500點低位 惟下跌空間已相當有限

【13：35】【新股IPO】中創新航3931據報以38元定價 屬招股範圍下限

【13：29】恒指跌500點後幅擴即略為收窄，最新跌約440點。

【百度9888】百度蘿蔔快跑將於上海啟動自動駕駛全無人測試 股價午後跌近3%

【13：14】港股跌幅擴大至500點，跌505點，報17354點；科指跌3.3%，報3547點。

【13：14】滙豐 （00005） 午後跌近5%，低見40.4元；渣打 （02888） 跌近4%，低見48.05元。

【13：11】碧桂園 （02007） 跌逾11%，破底低見1.92元；碧桂園服務 （06098） 亦跌逾11%，低見12.54元破底。

【13：07】小鵬汽車 （09868） 午後初段跌逾一成，破底低見50.25元，成交4.1億元。

【13：01】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 午後初段跌近2%；騰訊 （00700） 跌逾1%；小米 （01810） 跌逾3%；京東 （09618） 跌逾4%。

【13：00】恒生指數午後初段跌約425點，報17434點。科指跌2.7%，報3569點。

【12：17】【電動車】蔚來半日插7%創逾三個月低 李斌承認誤將中國營運模式套用至歐洲、疊加能源危機減慢擴張速度

【12：00】恒指中午收報17442點，跌417點，成交523億元。科指跌2.6%，報3570點。滙豐 （00005） 跌4%，ATM跌逾1%至2%，內房物管股下挫，旭輝 （00884） 跌26%；碧桂園 （02007） 跌逾9%；碧桂園服務 （06098） 跌一成。

【11：41】恒指中午收市前，最新跌400點，報17459點；科指跌2.5%，報3576點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.8%；深證跌1.5%；創業板指跌1.9%。

【11：30】【跨境理財通】波動市不失樂觀？ 滙豐：逾6成南向投資者期望年度收益率7至9厘

【11：22】煤炭股普遍逆市向好，神華 （01088） 升0.2%；兗礦能源 （01171） 升0.9%；兗煤澳大利亞 （03668） 升逾1%。

【11：14】大市跌幅收窄至400點內，最新報17475點，跌385點。科指跌2.5%，報3575點。

【11：11】【中國經濟】官媒：人行料維持一定逆回購操作力度 季末對流動性影響相對可控

【10：56】旭輝 （00884） 跌幅擴大至26%，跌穿1元，破底低見0.93元，成交3.6億元。

【內房危機】旭輝大瀉兩成 市傳旭輝內部信流出 賬面有逾300億人幣現金、但絕大部分無法滿足合理按需要使用

【10：46】小鵬汽車 （09868） 跌逾9%，破底低見50.8元；理想汽車 （02015） 跌逾6%；蔚來 （09866） 跌逾7%。

【10：44】【人才流失】謝清海：惠理正將部分香港員工遷至新加坡並擴大在星業務 「惠理正在跟隨資本流動」

【10：40】【異動｜內房】雙重夾擊挫內房 碧桂園跌9%、旭輝瀉兩成

【10：38】被譽為防守性強的公用股亦下挫，中電 （00002） 跌逾4%，破底低見58.85元；煤氣 （00003） 跌3%，破底低見6.85元；電能 （00006） 亦跌逾3%，破底低見38.9元；長建 （01038） 跌半成，破底低見39.25元。

【10：31】大市跌勢略為喘定，最新跌約415點，今早曾跌最多499點，低見17360點。

【10：26】創科 （00669） 股價跌逾7%，破底低見73元。

【10：23】大市跌幅擴大至近500點；科指跌3.2%。

【10：21】【人民幣走勢】人民幣失7.22、創2008年以來低位 人行傳要求恢復定價工具

【10：18】碧桂園 （02007） 跌幅擴至9%，破底低見1.96元。

【10：17】滙豐 （00005） 跌逾4%，低見40.65元；友邦 （01299） 跌逾3%，破底低見65.4元。

【10：14】手機設備股下跌，舜宇 （02382） 跌逾3%，破底低見76.5元；瑞聲 （02018） 跌0.7%；高偉電子 （01415） 挫逾14%，低見12.3元；丘鈦 （01478） 跌逾3%。

【AAPL】蘋果據報放棄今年增產600萬部iPhone 14系列的計劃 內地iPhone購買量下跌

【10：13】恒指最新跌400點，報17454點，跌405點。科指跌2.7%，報3568點。

【10：11】東瀛遊 （06882） 股價回吐一日後，今早逆市再升逾8%，高見1.01元；縱橫遊 （08069） 跌逾3%；專業旅運 （01235） 則未見成交，暫無升跌。

【10：09】吉利 （00175） 跌6%；比亞迪 （01211） 跌逾2%；長汽 （02333） 跌逾4%；廣汽 （02238） 跌逾2%。

【10：07】港鐵 （00066） 6連跌，股價今早再跌逾3%，破底低見35.9元。

【09：59】玖紙 （02689） 最新挫逾10%，破底低見5.13元。

【09：52】人民幣中間價報7.1107，下調385點，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 挫近7%，破底低見1.98元；雅居樂 （03383） 跌逾3%，低見2.04元亦破底，龍湖 （00960） 跌逾2%。

【09：48】中國中免 （01880） 逆市升近2%，破頂高見194.7元。

【09：45】大市跌幅擴大至逾300點，恒指跌324點，報17535點；科指跌2.3%，報3585點。

【09：43】藥明生物 （02269） 逆市向上，股價升逾1%，高見49.6元。

【09：38】阿里巴巴 （09988） 早段跌近2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾1%；京東 （09618） 挫逾4%。

【09：35】玖紙 （02689） 績後下挫，早段跌幅擴大至逾6%，破底低見5.4元。

【09：33】山東墨龍 （00568） 逆市升8%，高見3.44元。

【09：32】旭輝 （00884） 早段挫2成，破底低見1元，成交4232萬元。

【09：31】滙豐 （00005） 開市後跌逾3%，低見41.05元。

【09：31】港股開市後跌逾200點，報17582點，跌277點。

【09：26】【業績｜紙業】玖紙低開3% 末期息削逾9成至2.2仙 全年度少賺54% 加價遠較成本增速慢

【09：23】滙豐 （00005） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 齊跌逾1%，恒指低開156點，開報17703點；科指跌1.5%，報3613點。

【09：13】期指開報17630點，跌199點或1.1%。

【09：00】【內銀股】建行擬斥60億人幣設消費金融公司 持逾83%股權

【08：50】歌禮製藥 （01672） 公布，皮下注射PD-L1抗體ASC22（「恩沃利單抗」）用於慢性乙型肝炎功能性治癒的IIb期擴展隊列研究，已完成首例患者給藥。

【08：31】恒指黑期最新報17632點，跌221點；道指期貨升88點，報29291點。

【07：54】【新股IPO】萬物雲2602以49.35元定價 香港部分不足額認購、一手中籤率為100%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】零跑汽車9863下限定價未獲足額認購 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【港元滙價】港滙跌至7.85弱方 金管局今晨承接19.39億港元沽盤（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報17576點，跌283點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報41.89元，較港收市價低0.56元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報276.94元，較港收市價低3.86元或1.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.41元，較港收市價1.49元或1.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】道指步入技術性熊市後，美股周二反覆波動，尾市漲跌不一，道指高開後一度反彈398點，其後蒸發所有升幅，尾段跌幅曾擴大至逾300點，一度失守29000關，全日收市計，道指與標指連續第六個交易日下跌，道指跌125點或0.4%，報29134點；標指跌7點，報3647點；納指則升26點或0.25%，報10829點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能

責任編輯︰梁浩碩