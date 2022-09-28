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【TSLA】Tesla上海超級工廠雖已升級　惟據報產能將保持在滿載之下

股市 08:20 2022/09/28

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【TSLA】Tesla上海超級工廠雖升級　惟據報保持產能在滿載之下

Tesla 特斯拉（美︰TSLA）的上海超級工廠最近升級廠房，生產效率理應可望進一步提高，惟Tesla據報計劃在年底前將其上海工廠的產能保特在約93%的水平，消息未有提及原因，不過此舉正值在疫情限制措施下消費下降，電動車製造商競爭日益激烈之際。

報道引述消息人士稱，升級後的工廠可生產1.4萬輛Model Y和8000輛Model 3，而現時Tesla計劃在今年餘下時間內每周生產20500輛，包括1.3萬輛Model Y及7500輛Model 3。

自上海超級工廠2019年底開業以來，除工廠升級及封城期間，Tesla一直試圖保持滿負荷運行。

根據此前報道，特斯拉上海工廠9月1日已完成擴建並開始調試，預計驗收期限為9月1日至11月30日，項目投資總額12億元人民幣。

【TSLA】Tesla據報召回110萬輛美國汽車　涉車窗自動系統失靈、或致受傷風險

【TSLA】傳Tesla工廠將大規模部署人形機械人Optimus

【TSLA】回應調整在華銷售策略傳聞　Tesla：內地銷售渠道仍處正常拓展節奏

責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 Tesla

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