【新股IPO】萬物雲2602以49.35元定價　香港部分不足額認購、一手中籤率為100%（附分配結果連結）

▲ 【新股IPO】萬物雲2602以49.35元定價 一手中籤率為100%、人人有份（附分配結果連結）

萬科 （02202） 旗下的物管公司萬物雲 （02602） 以49.35元定價，稍低於招股範圍中間價，一手中籤率為100%，人人有份，每手100股，淨額估計約為56億元。公司將於明日上市。【分配結果連結】

不過，香港公開發售部分認購不足，合共接獲4,681份有效申請， 認購合共953.1萬股，相當於香港公開發售部分的約0.8倍。由於香港公開發售認購不足，故將合共約214萬股未認購香港發售股份已重新分配至國際發售。相反，國際發售部分已獲超額認購約2.3倍以上。

公司指，估計所得款項淨額的35.0%用作為在選定街道發展公司的聚焦濃度戰略及在中國範圍內推行的「萬物雲街道」模式提供資金；約25%用作投入AIoT及BPaaS解決方案的開發；20%用作收購3至5家增值服務提供商及行業上下游供應鏈服務提供商的大多數權益來孵化萬物雲生態系統。

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編輯：姚卓然