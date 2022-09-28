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【俄烏戰爭】北溪管道疑似受襲、歐俄齊稱調查　歐洲天然氣價再升兩成、歐股早市跌1%

股市 16:04 2022/09/28

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【俄烏戰爭】北溪天然氣管道受襲爆炸　德國丹麥稱受蓄意破壞　惟未被視為對北歐攻擊

俄羅斯輸送天然氣往歐洲的主要管道－北溪一號、北溪二號（Nord Stream），連續兩日被發現在波羅的海（Baltic Sea）出現洩漏。鄰近洩漏地點的丹麥和瑞典一同指出，兩條北溪管道被「蓄意破壞」，但不視之為軍事襲擊。歐洲天然氣管道命脈再傳不利消息，歐洲天然氣價格周三（28日）再升兩成，歐洲股市早段齊跌逾1%。

至香港時間下午4時，英國富時100指數跌1.69%、德國DAX指數跌1.4%，法國CAC40指數跌1.2%。ICE NBP天然氣合約升23%。

瑞典探測到兩次爆炸　俄羅斯、歐洲齊稱調查事件

德國一位安全官員稱，證據表明這是暴力行為所致，而不是技術問題。瑞典地震學家周一在波羅的海探測到兩次爆炸，洩漏幾乎同時發生。

若管道受損，幾乎肯定俄羅斯將長期停止對歐大量輸氣，歐洲將在缺氣的情況下過冬，俄羅斯與歐盟的僵局進一步惡化。

丹麥首相Mette Frederiksen稱，北溪天然氣管道的洩漏是「蓄意行動而非意外」造成，並發生了幾次爆炸，由於事件發生在丹麥的專屬經濟區，屬於國際水域而非丹麥領海，因此不能被視為對這個北歐國家的攻擊。「但我們正在非常認真關注這個問題，」她說。

丹麥軍方在其網站發布影片顯示，在北溪管道發生洩漏的地方，波羅的海水面氣泡翻騰。

歐盟外交政策主管Josep Borrell稱，歐盟將加強對其能源基礎設施的保護，重申：「所有所得的訊息都表明這些洩漏是故意造成，我們會支持徹查原因」。

俄羅斯克里姆林宮發言人Dmitry Peskov稱，在調查結果出爐之前，懷疑蓄意破壞還為時過早。他說，「不排除一切可能性。」

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 

【俄烏衝突】惠譽：北溪一號停氣令歐元區明年GDP較預測跌1.5%至2%　德國GDP跌3%

【北溪一號】俄羅斯天然氣國企稱恢復供氣取決於西門子能源　西門子反駁「不能理解」

記者：譚志偉

美股 戰爭 北歐 天然氣 經濟 丹麥 歐洲 德國 俄羅斯

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