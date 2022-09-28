  • 28°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 07:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】北溪天然氣管道受襲爆炸　德國丹麥稱蓄意受破壞　惟未被視為對北歐攻擊

股市 07:02 2022/09/28

分享：

分享：

丹麥軍方在其網站發布的視頻顯示，在北溪管道發生洩漏的地方，波羅的海水面氣泡翻騰。

北溪天然氣管道受損，據彭博報道，德國懷疑是受到蓄意破壞，若情況屬實，將是俄羅斯與歐洲的對峙情況的重大升級。丹麥亦指，這是蓄意行動而非意外，但丹麥政府不願猜測誰是始作俑者。歐洲天然氣價格急升6%至7%。

瑞典探測到兩次爆炸

德國一位安全官員稱，證據表明這是暴力行為所致，而不是技術問題。瑞典地震學家周一在波羅的海探測到兩次爆炸，洩漏幾乎同時發生。

若管道受損，幾乎肯定俄羅斯將長期停止對歐大量輸氣，歐洲將在缺氣的情況下過冬，俄羅斯與歐盟的僵局進一步惡化。

丹麥首相Mette Frederiksen稱，北溪天然氣管道的洩漏是「蓄意行動而非意外」造成，並發生了幾次爆炸，由於事件發生在丹麥的專屬經濟區，屬於國際水域而非丹麥領海，因此不能被視為對這個北歐國家的攻擊。「但我們正在非常認真關注這個問題，」她說。

丹麥軍方在其網站發布的視頻顯示，在北溪管道發生洩漏的地方，波羅的海水面氣泡翻騰。

克里姆林宮發言人Dmitry Peskov稱，在調查結果出爐之前，懷疑蓄意破壞還為時過早。他說，「不排除一切可能性。」

記者：譚志偉

美股 戰爭 北歐 天然氣 經濟 丹麥 歐洲 德國 俄羅斯

上一篇文章

【Morning精點】英鎊兌美元年底跌落1算？　移民英國老公縮沙+僅有一年生活費、港媽憂難應付

下一篇文章

【港元滙價】港滙跌至7.85弱方　金管局今晨承接19.39億港元沽盤（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英鎊危機】新加坡銀行：英國減稅引發「雙赤字」外資拒賣帳　或墮「披索式風險」
【英鎊危機】新加坡銀行：英國減稅引發「雙赤字」外資拒賣帳　或墮「披索式風險」
【網絡傳聞】內地網傳40億理財產品「爆雷」　東亞中國：虛假訊息、已報公安　作為代銷行關注民生信託產品到期延後分配
【網絡傳聞】內地網傳40億理財產品「爆雷」　東亞中國：虛假訊息、已報公安　作為代銷行關注民生信託產品到期延後分配
【恒指夜期+ADR】夜期挫216點　美團港交所ADR受壓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期挫216點　美團港交所ADR受壓（不斷更新）
【英鎊危機】英債風聲鶴唳　一隻低風險英國政府債券驚見跌穿50英鎊
【英鎊危機】英債風聲鶴唳　一隻低風險英國政府債券驚見跌穿50英鎊
【英鎊危機】英倫銀行僅發聲明令市場失望　大行紛估英鎊兌美元年底跌落1算
【英鎊危機】英倫銀行僅發聲明令市場失望　大行紛估英鎊兌美元年底跌落1算
【美股收市】英30年債息曾越5厘　美滙再越114關　道指跌125點（不斷更新）
【美股收市】英30年債息曾越5厘　美滙再越114關　道指跌125點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款