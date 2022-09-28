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【俄烏戰爭】北溪天然氣管道受襲爆炸　德國丹麥稱受蓄意破壞　惟未被視為對北歐攻擊

股市 10:48 2022/09/28

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【俄烏戰爭】北溪天然氣管道受襲爆炸　德國丹麥稱受蓄意破壞　惟未被視為對北歐攻擊

北溪天然氣管道受損，據彭博報道，德國懷疑是受到蓄意破壞，若情況屬實，將是俄羅斯與歐洲的對峙情況的重大升級。丹麥亦指，這是蓄意行動而非意外，但丹麥政府不願猜測誰是始作俑者。歐洲天然氣價格急升6%至7%。

瑞典探測到兩次爆炸

德國一位安全官員稱，證據表明這是暴力行為所致，而不是技術問題。瑞典地震學家周一在波羅的海探測到兩次爆炸，洩漏幾乎同時發生。

若管道受損，幾乎肯定俄羅斯將長期停止對歐大量輸氣，歐洲將在缺氣的情況下過冬，俄羅斯與歐盟的僵局進一步惡化。

丹麥首相Mette Frederiksen稱，北溪天然氣管道的洩漏是「蓄意行動而非意外」造成，並發生了幾次爆炸，由於事件發生在丹麥的專屬經濟區，屬於國際水域而非丹麥領海，因此不能被視為對這個北歐國家的攻擊。「但我們正在非常認真關注這個問題，」她說。

丹麥軍方在其網站發布的視頻顯示，在北溪管道發生洩漏的地方，波羅的海水面氣泡翻騰。

克里姆林宮發言人Dmitry Peskov稱，在調查結果出爐之前，懷疑蓄意破壞還為時過早。他說，「不排除一切可能性。」

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 

【俄烏衝突】惠譽：北溪一號停氣令歐元區明年GDP較預測跌1.5%至2%　德國GDP跌3%

【北溪一號】俄羅斯天然氣國企稱恢復供氣取決於西門子能源　西門子反駁「不能理解」

記者：譚志偉

美股 戰爭 北歐 天然氣 經濟 丹麥 歐洲 德國 俄羅斯

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