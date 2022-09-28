  • 28°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 09:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費劵】滙豐PayMe加碼推出超市及商戶優惠 9.30首5,000名用戶於惠康消費可獲100元優惠券 麥當勞惠顧滿35元可獲5元優惠

理財智慧 08:20 2022/09/28

分享：

分享：

2022年消費券計劃（第二階段）將於10月1日發放，滙豐（00005）宣布，PayMe加碼推出超市及商戶優惠，繼續送上多重購物折扣，回饋用戶。

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

【消費券】壓軸一期$3000消費券10.1發放 港鐵商場送出總值$1800萬電子優惠券 周三中午12時起可搶，詳見【下一頁


用戶現可於全港超過280家惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Oliver's the Delicatessen及Jasons ichiba使用PayMe付款。由2022年9月30日早上8時起，首5,000名使用PayMe於惠康惠顧任何金額之用戶，可獲贈100元優惠券，每位用戶限享此優惠一次。用戶下次於惠康購物滿100元或以上，將自動扣除優惠券。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【消費券優惠】惠康、萬寧現金券買千送百　用PayMe於惠康消費享最多180元折扣，詳見【下一頁

由2022年9月30日至10月31日，PayMe用戶於惠康購物滿300元或以上，即減30元（不適用於自助付款機）。

用戶於2022年9月30日至10月31日完成登記為PayMe新用戶及完成香港身份證驗證，並於惠康購物滿100元或以上，可獲贈50元優惠券，下次於惠康購物滿100元或以上將自動扣除。

【消費券優惠】Trip.com一連五日「消費券每日狂賞」 精選酒店優惠滿1,000元減999元 獨家預售72折香港迪士尼套票，詳見【下一頁

由2022年10月1日起，用戶使用PayMe於多家商戶消費，可享一系列折扣優惠：

購物優惠

新地商場：由2022年10月1日起，用戶於23個新地商場消費滿200元或以上，即可於The Point App獲贈25元電子折扣券，最多可獲5張，送完即止
MegaBox：由2022年10月1日至31日，用戶於商場內消費滿800元或以上，最高可獲1,600元MegaBox商戶優惠券，以及最高100元IKEA宜家家居現金券
萬寧：由2022年10月1日至12月31日，用戶可於萬寧門市及網店享高達378元折扣
實惠：由2022年10月1日至31日，用戶購買收納用品滿100元或以上，即減10元；購買Space Cube 系列、Transformer變形傢俬系列、Sanrio系列及MOU RICORDO餐檯椅系列產品，可享九五折；如訂造家匠TMF傢俬正價滿50,000元或以上，並以PayMe 繳付訂金5,000元，可享額外2,000元折扣
Nike Factory Stores：由2022年10月1日至16日，用戶購買任何衣物，可享九折。由2022年11月1日至16日，用戶購物滿600元或以上，即減100元
G2000：由2022年10月1日至31日，用戶購物滿200元或以上，即減20元；購物滿1,000元或以上，即減100元
余仁生：由2022年10月1日至23日，用戶於網上或實體店鋪購物折實滿500元，即減60元
莎莎：由2022年10月7日至11月6日，用戶於網上或實體店鋪購物滿150元，即減50元
Skechers：由2022年10月1日至31日，用戶於Skechers專門店購買兩件貨品，即享八折；購買三件貨品或以上，即享七折
GopopStation：由2022年10月1日至31日，用戶於網上購物滿1,000元或以上，即減100元
友和：由2022年10月1日至11月30日，用戶購物滿1,000元或以上，即減50元
Zoff：由2022年10月1日至11月17日，用戶購物滿998 元或以上，即減港幣 100 元；購物滿1,998 元或以上，即減港幣 250 元。用戶消費滿798元，可獲額外100元優惠券；消費滿1,098元，可獲額外200元優惠券

【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名，詳見【下一頁

餐飲優惠
麥當勞：由2022年10月24日至12月4日，用戶惠顧滿35元或以上，即可獲5元優惠券
星巴克：由2022年10月1日至31日，用戶以PayMe於星巴克手機程式增值300元或以上，可獲享一杯免費中杯裝手調飲品；惠顧滿99元或以上，即減30元
燒肉Like：由2022年10月1日至31日，用戶惠顧滿120元或以上，即可獲20元優惠券
魚尚：由2022年10月1日至31日，用戶惠顧任何金額，即可獲3元優惠券
美心中菜：由2022年10月1日至11月30日，用戶可享高達七折優惠
 
PayMe獲甄選為2022年消費券計劃（第二階段）的儲值支付工具。計劃餘下3,000元消費券將於2022年10月1 日發放，選擇以PayMe接收的用戶，消費券會直接存入指定的PayMe賬戶。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
商場 滙豐控股（00005） 電子支付 電子消費券 星巴克

下一篇文章

「滴灌通」投資內地逾千門店 小微經濟成新投資模式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

股民劈價450萬賣樓補倉　君傲灣三房戶930萬元　創3年新低
股民劈價450萬賣樓補倉　君傲灣三房戶930萬元　創3年新低
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【親子好去處】荃灣廣場斥資逾2,000萬元升級遊樂設施 3萬呎戶外公園PLAY GARDEN明起免費開放 料可帶動人流及營業額升10%及15%
【親子好去處】荃灣廣場斥資逾2,000萬元升級遊樂設施 3萬呎戶外公園PLAY GARDEN明起免費開放 料可帶動人流及營業額升10%及15%
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
7年前買都要蝕　沙田九肚玖瓏山狠劈350萬沽　帳蝕460萬離場
7年前買都要蝕　沙田九肚玖瓏山狠劈350萬沽　帳蝕460萬離場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款