【儲局官員】布拉德：需要適當應對通脹　避免重演上世紀70年代滯脹

聯儲局官員連日發表講話，最新有聖路易斯聯儲主席布拉德（James Bullard），他認為美國正面臨嚴重的通脹問題，聯儲局通脹目標的可信度面臨風險，又表明要適當應對通脹，避免出現上世紀70年代的危機，亦即是滯脹。

布拉德指，現時所有數據的情景與上世紀70年代後期和80年代的水平相似，因此要小心避免歷史重演。布拉德提到的，就是1970年代環球出現多個因素加劇油價上漲，對經濟造成衝擊，加上商品出現供需失衡、滙率貶值、政策失誤，地緣政治緊張等，形成完美風暴，為美國經濟帶來了史上最嚴重的滯脹。

預測美國最終將加息至4.5厘

他指出聯儲局年內加息幅度達3厘，接近1994年至1995年的情況（當時一年內加息3厘），當年並沒有造成經濟衰退，布拉德希望今次緊縮周期能夠獲得類似的成果，但承認現時存在經濟衰退風險。

聯儲局點陣圖顯示今年年底聯邦基金利率將升至4.4厘，明年底則為4.6厘。布拉德表示未來會議會進一步加息，將在一段時間維持較高政策利率，他預測政策利率的頂峰會在4.5%左右。

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